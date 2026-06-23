La selección uruguaya se enfoca en recuperarse para tratar de "revertir" el mal arranque en el Mundial 2026: buenos ánimos y ningún jugador sentido

La selección uruguaya se prepara para enfrentar a España en un duelo crucial para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , este viernes a las 21:00 de Uruguay en el Estadio Guadalajara de México .

El plantel celeste acusó el golpe de un nuevo empate en el torneo, esta vez 2-2 ante Cabo Verde, que lo deja comprometido para clasificarse a la siguiente ronda , teniendo que obtener un resultado ante una España que es a toda luz la favorita del grupo , y que se recuperó del 0-0 ante Cabo con una victoria 4-0 ante Arabia Saudita .

En la zona mixta tras el partido del domingo reinó la autocrítica . "Hay errores que no pueden pasar en un Mundial", reconoció Guillermo Varela . "Queda agachar la cabeza, trabajar, comer mierda como decimos en nuestro país", planteó Nicolás de la Cruz . "Es más nuestro que virtud de ellos , pasaron más por errores nuestros que por otra cosa", remarcó Sebastián Cáceres.

El único con un tinte más positivo fue Rodrigo Bentancur , que planteó que el equipo se agarra "de las cosas buenas" que han realizado hasta el momento para ponerse como objetivo superar a España . "El fútbol pasa por estos detalles que hablamos la otra vez, otra vez tuvimos la mala suerte . Lo bueno es que volvimos crear muchas chances como contra Arabia Saudita", explicó.

La decepción de los jugadores de la selección uruguaya tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026: "Hay errores que no pueden pasar en un Mundial", dijo Varela

Mundial 2026: la selección uruguaya volvió a mostrar a los jugadores con menos minutos en el entrenamiento abierto, y uno de ellos puede meterse en el once ante España

De la zona mixta los jugadores se fueron rápido para tomar el vuelo de Miami a Playa del Carmen, donde ya están desde la madrugada del lunes y en donde ya realizaron dos entrenamientos tras el encuentro.

Distintas fuentes indicaron a Referí que en estos primeros días tras el empate el plantel se enfocó en recuperarse físicamente para tratar de "revertir" la situación actual.

Por lo que indicaron desde Playa del Carmen, los ánimos son buenos, y en el plantel hay confianza de cara al partido contra España. En el entrenamiento abierto de esta mañana se vio a varios de los titulares compartiendo mates y charlando entre ellos y con distintas autoridades de la AUF.

Los titulares de la selección durante el entrenamiento de este martes Foto: Enzo Santos/ FocoUy

Además, marcaron que los 24 jugadores que estuvieron disponibles ante Cabo Verde también están a la orden para enfrentar al conjunto europeo. Esto despeja algunas dudas sobre la situación de Guillermo Varela, que no fue visto por los periodistas presentes en el entrenamiento abierto de la selección realizado esta mañana.

De momento, los únicos que no estarán disponibles, como adelantó Marcelo Bielsa el pasado domingo, serán Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta. El primero sigue recuperándose de su micro desgarro, y el segundo de su desgarro y fractura de clavícula.