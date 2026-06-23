Mundial 2026: la selección uruguaya volvió a mostrar a los jugadores con menos minutos en el entrenamiento abierto, y uno de ellos puede meterse en el once ante España

La selección uruguaya realizó un nuevo entrenamiento a puertas abiertas este martes por la mañana en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, dos días después del empate 2-2 ante Cabo Verde que complicó sus chances de pasar de fase en el Mundial 2026 .

En los 15 minutos abiertos a la prensa, la celeste volvió a mostrar la práctica de los jugadores con pocos o ningún minuto en el encuentro ante Cabo Verde , como realizó en los primeros días posteriores al juego contra Arabia Saudita.

Los once titulares del domingo, en tanto, realizaron un reacondicionamiento físico en el gimnasio ubicado al costado del campo. Se los pudo ver a los lejos tomando mates y conversando , como muestra el lente de Foco Uy.

Entre los jugadores que salieron al campo de juego y realizaron algunos ejercicios de calentamiento , antes de que finalizaran los 15 minutos, estaban los tres que ingresaron en el segundo tiempo contra Cabo Verde, Nicolás de la Cruz, Darwin Núñez y Brian Rodríguez .

Los titulares ante Cabo Verde en el gimnasio, durante el entrenamiento abierto de la selección uruguaya

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Ese grupo se completó con: José María Giménez, Santiago Bueno, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri y Rodrigo Aguirre.

Según confirmaron fuentes a Referí, Marcelo Bielsa analiza la posibilidad de que José María Giménez integre el equipo titular ante España, aunque aún es pronto para asegurar que estará desde el arranque, ya que se espera que el DT pruebe a un equipo uno o dos días antes del partido.

Contra Arabia el plantel se perfilaba desde días antes del encuentro, pero contra Cabo Verde entrenó con un once un día antes, y mantuvo hasta el final la duda entre Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz para finalmente decantarse por el volante del Manchester United.

Como ya adelantó el propio Bielsa en la conferencia de prensa posterior al segundo empate en Miami, ni Giorgian de Arrascaeta ni Ronald Araujo estarán para el partido ante España del próximo viernes en Guadalajara, donde ya se encuentra Referí, y siguen sin entrenar a la par del grupo.

Como ya sucedió en otras ocasiones, el técnico argentino recién apareció en el campo de juego cuando los periodistas se estaban retirando del lugar designado para seguir el entrenamiento.