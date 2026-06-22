La decepción de los jugadores de la selección uruguaya tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026: "Hay errores que no pueden pasar en un Mundial", dijo Varela

La selección uruguaya empató 2-2 contra Cabo Verde en la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 , y con 2 puntos complicó sus chances de pasar a la siguiente fase del torneo. En la zona mixta los jugadores mostraron su decepción por el resultado , aunque se mostraron confiados para el enfrentamiento ante España del viernes.

Guillermo Varela , que disputó los 90 minutos del encuentro, habló con Referí y distintos medios brasileños, y al analizar el empate reconoció que "hay errores que no pueden pasar en un Mundial , y eso termina perjudicando de alguna manera".

El futbolista uruguayo marcó que el plantel está "comprometido" y "unido", pero "no se está mostrando en el campo", y aseguró que ahora deberán "levantar cabeza" para enfrentar a España.

"Comenzar con dos empates es difícil, el próximo juego va a ser muy difícil también , pero depende de nosotros. Estamos preparados , vamos a trabajar para buscar esa victoria", sentenció.

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Rodrigo Bentancur: "Buscábamos ganar, se rescató un punto"

Otro de los que habló fue Rodrigo Bentancur, que lamentó el empate pero resaltó aspectos positivos del juego de la celeste.

"No era el resultado que buscábamos, buscábamos ganar. Se rescató un punto, ahora a recuperar y salir a ganar", marcó el volante.

Al jugador del Tottenham le preguntaron de qué aspectos se agarra Uruguay para confiar en obtener un buen resultado ante España. "De las cosas buenas que hemos hecho. El fútbol pasa por estos detalles que hablamos la otra vez, otra vez tuvimos la mala suerte. Lo bueno es que volvimos crear muchas chances como contra Arabia Saudita", contestó.

Consultado sobre si dentro del plantel se habla de la falta de efectividad frente al arco rival, el centrocampista reconoció que "se habla", pero "es fútbol, ellos juegan también" y "defendieron impresionante".

"Tendríamos que haber convertido más, nos agarramos de las cosas buenas que hicimos para el partido contra España", sentenció.

Maximiliano Araújo: "Hay que prepararnos y salir a ganar"

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Otro de los que habló fue Maximiliano Araújo, que lamentó que su segundo gol en el Mundial "no sirve de nada". "Es individual, ojalá que el viernes pueda marcar y hacer un gran partido para que sirva", declaró.

El extremo cree que que a la selección le faltó "defender la ventaja", y marcó que la clasificación sigue dependiendo de ellos. "Jugamos contra el primero, hay que prepararnos y salir a ganar", agregó.

Araújo también fue consultado sobre su celebración de gol, similar a la que realiza Luis Suárez, y confesó que se lo dedicó al jugador del Inter Miami: "Él sabe que es mi ídolo, cuando estábamos saliendo a cantar el himno lo vi, me dio mucha felicidad y le quise dedicar el gol".

Nicolás de la Cruz: "Queda agachar la cabeza y comer mierda"

Nicolás de la Cruz en la zona mixta tras el partido ante Cabo Verde Foto: Joaquín Pisa

Uno de los primeros jugadores que habló en zona mixta fue Nicolás de la Cruz, que reconoció que a Uruguay le faltó "meterla adentro", y lamentó la actualidad de la celeste en el Mundial.

"Estamos en una situación que no imaginábamos, no pudimos concretar todo lo que el equipo puede dar. Situaciones de fútbol, todos los partidos son difíciles", puntualizó.

"Queda agachar la cabeza, trabajar, comer mierda como decimos en nuestro país, plantear el próximo partido de la misma manera, o quizás con algunos ajustes", agregó.

Sebastián Cáceres: "Es más nuestro que virtud de ellos"

Sebastián Cáceres en zona mixta tras el empate ante Cabo Verde Foto: Joaquín Pisa

Por su parte, Sebastián Cáceres afirmó que la selección quería "ganar el partido" para llegar al encuentro ante España "con más tranquilidad".

"Llegamos mucho y convertimos poco, nos llegaron poco y nos hicieron los goles", soslayó el zaguero, que reconoció a Referí que al equipo le faltó "contundencia" en defensa.

"Si bien predominamos con la posesión, todo el tiempo atacando e intentando, más allá de algún contragolpe. Es más nuestro que virtud de ellos, pasaron más por errores nuestros que por otra cosa", sentenció.