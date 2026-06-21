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¡A sacar la calculadora! Las chances de Uruguay en el grupo H y la posición de todas las series para relojear cuáles serán los mejores terceros del Mundial 2026

Mirá cómo quedó Uruguay en la tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026, cuáles son sus chances y qué equipos se perfilan para ser los ocho mejores terceros de las 12 llaves

21 de junio de 2026 23:11 hs
Uruguay ante Cabo Verde

Uruguay ante Cabo Verde

Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Uruguay cosechó dos empates en sus primeros dos partidos del grupo H del Mundial 2026 y complicó seriamente sus chances de clasificar a los 16avos de final del certamen. En la última fecha, el equipo de Marcelo Bielsa deberá enfrentar a la poderosa España.

¿Cuándo juegan Uruguay y España por el Mundial 2026?

España

España

El grupo H se define el viernes 26 de junio cuando a la hora 21.00 jueguen España y Uruguay en Guadalajara y Cabo Verde con Arabia Saudita en Houston.

Las chances de clasificarse de Uruguay

Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

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Si Uruguay gana, quedará por encima de España (5 puntos contra 4) y se clasificará primero o segundo, según cuál sea el resultado de Arabia Saudita y Cabo Verde. Los árabes tiene saldo de gol de -4, mientras que Uruguay y Cabo Verde están en cero.

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Si Uruguay empata, quedará dos puntos abajo de España y será tercero si hay un ganador entre Arabia y Cabo Verde. Ahí dependerá de ser uno de los ocho mejores terceros para pasar a 16avos.

Si hay dos equipos empatados, se define por el resultado entre ambos equipos. Si empataron entre sí, se define por saldo de goles, cantidad de goles a favor y de persistir la igualdad por Fair Play, es decir, según quién tenga menos tarjetas rojas y amarillas.

Como Arabia Saudita tiene un saldo de -4, Uruguay se tiene que medir desde ya con Cabo Verde para el caso de un eventual empate en puntos que se dará si Uruguay empata con España y los africanos con Arabia Saudita.

Mientras los empates sean por la misma cantidad de goles (0-0 los dos, 1-1 los dos, etc), Uruguay será segundo sobre Cabo Verde por tener más goles a favor (hoy está 3 a 2). Pero si Cabo Verde empata por ejemplo 1-1 y Uruguay 0-0, la definición será por la tabla de Fair Play donde hoy la celeste está arriba porque tiene -2 puntos (por dos amarillas) contra -3 de los africanos.

Las posiciones del grupo H del Mundial 2026

El problema es que no todos los terceros clasifican sino que solo lo harán los ocho mejores.

Por eso, hay que empezar a revisar grupo por grupo, qué equipos se perfilan como los mejores terceros.

Así se va a armando la tabla de posiciones de los terceros:

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