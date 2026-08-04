Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: día, hora, cancha y equipo arbitral

Peñarol y Wanderers disputarán la final del Torneo Intermedio este miércoles en un partido que tendrá como premio la clasificación a la Copa Sudamericana 2027, además de un título oficial que forma parte de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El partido decisivo por el título del Torneo Intermedio se jugará este miércoles en el Estadio Centenario . Para este encuentro, Peñarol oficiará administrativamente como equipo locatario.

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

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Venta de entradas y precios

Los boletos para asistir a la final ya se encuentran disponibles. La comercialización se realiza a través de la plataforma web AUF Tickets y de forma física en los locales de RedPagos. Los menores de hasta 10 años inclusive tienen libre acceso siempre que ingresen acompañados de un mayor.

Mirá los precios en esta nota.

Equipo arbitral para Peñarol vs Wanderers

Mathías De Armas será el juez central del partido asistido por Héctor Bergaló y Marcos Rósamen. El cuarto árbitro será Esteban Guerra y en el VAR estarán Diego Dunajec y Antonio García.

Formato de definición: cambio en el reglamento

En el Consejo de Liga llevado a cabo previo al sorteo, los clubes participantes aprobaron una modificación sustancial en el reglamento de la final. Se determinó que no habrá alargue en caso de igualdad durante el tiempo reglamentario.