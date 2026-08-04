Nacional anunció la contratación del argentino Rubén Botta, séptimo refuerzo de los tricolores en el período de pases

Nacional oficializó este martes la contratación del volante ofensivo argentino Rubén Botta , séptimo refuerzo de los tricolores en el período de pases.

"El mediocampista argentino llega procedente de Defensa y Justicia y firmó contrato con la Institución hasta diciembre de 2027 ", informó la web de los albos.

El futbolista de 36 años llegó el domingo a Montevideo, pasó las pruebas médicas y fue anunciado en las redes del club.

"Nacido en San Juan, Argentina, el 31 de enero de 1990, Botta se desempeña como mediocampista ofensivo y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional", destacaron los tricolores.

Kike Olivera rumbo a Nacional: en Brasil afirman que avanzó la negociación para que el delantero llegue al tricolor

Progreso no descarta reclamar los puntos por la inclusión de Santiago Silva en Nacional, donde consideran que el futbolista jugó habilitado

"Inició su carrera profesional en Tigre y posteriormente defendió las camisetas de Inter de Milán y Chievo Verona, en Italia; Pachuca, en México; San Lorenzo, Defensa y Justicia, Colón y Talleres de Córdoba, en Argentina; y Sambenedettese y Bari, nuevamente en el fútbol italiano", agregaron.

Rubén Botta fue presentado en Nacional

"A lo largo de su carrera conquistó el Torneo Clausura de México y la Liga de Campeones de la CONCACAF con Pachuca, la Serie C italiana con Bari y la Supercopa Internacional con Talleres", informó su nuevo club.

Séptimo refuerzo de Nacional

Botta es el séptimo refuerzo de Nacional en lo que va del período de pases tras las llegadas de los también argentinos Bruno Zuculini y Alexis Martín Arias, del costarricense Francisco Calvo, y de los uruguayos Benjamín Núñez, Tiziano Correa y Santiago Silva.