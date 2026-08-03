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Peñarol será local en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers y los clubes votaron que no haya alargue

En Consejo de Liga de Primera, se acordó este lunes que no haya alargue este miércoles en la final del Torneo Intermedio en la que Peñarol salió sorteado como locatario a los efectos administrativos

3 de agosto de 2026 19:20 hs
Nicolás Olivera y Abel Hernández&nbsp;

Nicolás Olivera y Abel Hernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol será locatario contra Wanderers este miércoles cuando ambos se enfrenten por la final del Torneo Intermedio.

El partido se jugará a la hora 20.00 en el Estadio Centenario.

El sorteo de la localía determina que Peñarol ocupe el banco de suplentes que da a la espalda al primer juez asistente.

En el Consejo de Liga que se llevó a cabo antes del sorteo, los clubes aprobaron modificar el reglamento para que no haya alargue en la final.

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De esta manera se jugarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá a la ejecución de tiros penales.

El año pasado, este cambio no se realizó y Peñarol tuvo que jugar un alargue contra Nacional para definir el torneo que terminó ganando por penales.

Se fijó la primera fecha del Torneo Clausura

El viernes ya iniciará el Torneo Clausura y la Mesa Ejecutiva fijó la primera fecha.

Ese viernes jugarán Cerro Largo contra Juventud a la hora 19.00 en el Ubilla de Melo.

El sábado 8 de agosto jugarán Central Español vs Progreso, a la hora 11.00, Liverpool vs Albion a las 15.00, y Montevideo City Torque vs Peñarol a las 18.30.

El domingo chocarán Danubio vs Cerro a las 11.00, Defensor Sporting vs Wanderers a las 15.00 y Nacional vs Boston River a las 18.00.

El lunes cerrarán la etapa Deportivo Maldonado vs Racing a las 19.00 en duelo muy importante por las posiciones de avanzada de la Tabla Anual.

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