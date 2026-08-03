Tras su gran Mundial 2026 con la selección uruguaya, Maximiliano Araújo renovó contrato con Sporting Lisboa hasta 2030

Sporting Lisboa de Portugal oficializó la extensión contractual del extremo uruguayo Maximiliano Araújo , de 26 años, quien prolongó su vínculo con la institución lisboeta hasta junio de 2030, añadiendo una temporada más respecto al acuerdo anterior.

Además de asegurar su permanencia, el nuevo convenio incluye una importante mejora salarial que ubica al zurdo de la celeste entre los futbolistas con mayor remuneración dentro del plantel verde y blanco, manteniendo una cláusula de rescisión fijada en 80 millones de euros (US$ 91.100.000).

Tras consolidarse como una pieza fundamental en el esquema táctico de los leões, el futbolista formado en Wanderers expresó su alegría en los medios oficiales de la institución.

"Solo felicidad y gratitud a Sporting. Mi familia y yo estamos muy felices y espero quedarme aquí muchos años", manifestó Maximiliano Araújo.

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En esa misma línea, remarcó su vínculo afectivo con la institución portuguesa: "Para mí, Sporting es único. Es mi primer club en Europa y quiero quedarme aquí muchos años. Es un club gigante al que le tengo mucho, mucho cariño. Lo demuestro en cada partido y sé que es mutuo. Lo siento dentro y fuera del club".

Y prosiguió: "Aprendí muchas cosas acá. Sporting me dio la oportunidad de jugar en un Mundial y, creo, de hacerlo muy bien. Ahora tenemos que prepararnos para lo que viene, que será un gran año".

La renovación de Araújo adquiere un peso estratégico para la directiva encabezada por Frederico Varandas, especialmente en una ventana de transferencias marcada por la salida de referentes como Morten Hjulmand, Francisco Trincao y Hidemasa Morita.

Desde su llegada al Estadio José Alvalade en la temporada 2024/25 procedente de Toluca de México, el extremo uruguayo cosechó títulos de liga y Copa de Portugal.

Durante el último curso, Maximiliano Araújo disputó 47 compromisos con Sporting Lisboa, registrando siete goles y cinco asistencias, números que ratifican su vigencia e impacto directo en el equipo.