El uno por uno de Uruguay contra Cabo Verde por el Mundial 2026: Agustín Canobbio y Rodrigo Bentancur los únicos que dieron la talla

La selección uruguaya empató este domingo 2-2 contra Cabo Verde en su segundo partido por el grupo H del Mundial 2026 . La celeste sigue sin poder ganar y complicó gran parte de sus chances de poder clasificar a 16avos de final.

Fernando Muslera 3: Lenta reacción en el primer gol. No llegó tras reaccionar tarde. Cortó bien un centro a los 37', con una mano, en un centro pasado. En el segundo tanto salió demasiado lejos del arco, facilitando el accionar del delantero Helio para anotar el empate. No justificó su titularidad.

Guillermo Varela 5: Intenso arranque pasando siempre al ataque. Cuando Rodrigues lo encaró, le generó complicaciones. En el segundo tiempo no logró ir al fondo sirviendo algún centro desde tres cuartos sin generar peligro. Tuvo un notable cierre en faz defensiva. Apenas aprobado.

Uruguay vs Cabo Verde; así fue la previa: repasá el blog con todo el color y cómo se vivió la antesala del segundo partido de la celeste en el Mundial 2026

Enzo Santos / FocoUy

Sebastián Cáceres 5: No pasó complicaciones en el primer tiempo pero no ofreció gran seguridad en el complemento en cada contragolpe de los rivales.

Enzo Santos /Foco Uy

Mathías Olivera 3: Controló su zona y aportó en conducción. Superando cuando lo encararon, se tuvo que cargar de amarilla. Regaló de forma inconcebible el segundo gol. Quedó muy afectado tras el gol que regaló y en tiempo añadido concedió mucho espacio para un remate peligroso de un delantero rival. Determinante en el resultado del partido.

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Juan Manuel Sanabria 5: Firme inicio con alguna buena pasada al ataque. A los 35' entró en el desconcierto general y regaló un pase al intentar combinar con Olivera. Cada vez que defendió el área lo hizo con acierto. Cerró bien el último tramo del primer tiempo, con aportes ofensivos, con y sin pelota. No influyó.

Federico Valverde 3: Buen inicio presionando en campo rival. A los 14' desperdició una llegada clara con un flojo remate de zurda. Nuevo intento de volea a los 27', alto. Luego intentó entrar al área eludiendo, pero perdió la pelota. A los 33' volvió a intentar de lejos, pero le salió un tirito. Creció en el final del primer tiempo, metiendo la pelota clave del gol del empate y dándole sentido a la circulación de la pelota. A los 66' no se animó a rematar de zurda en ocasión favorable al borde del área. A los 74' se le escapó un balón increíble y Cabo Verde sacó una contra donde ganó dos córners consecutivos. A los 89' remató apenas alto un tiro libre al borde del área. Una vez más, no dio su mejor versión en un partido de esos donde el equipo más lo necesita. A los 94' fue superado con pasmosa facilidad permitiendo una contra que desarticuló Bentancur. Bajo.

Federico Valverde de Uruguay quedó de esa manera tras el 2-2 ante Cabo Verde en el Mundial 2026 FOTO: AFP

Manuel Ugarte 4: Cortó e inició bien los ataques en el arranque. Luego falló en la presión de la jugada donde se inició el tiro libre del gol. La desventaja lo tornó impreciso, con pelota y también en la marca, donde era el encargado de darle equilibrio al equipo. Tuvo el enorme mérito de meter el centro para el segundo gol, en un bochazo exquisito para el salto de Maxi Araújo. En el complemento no logró darle solidez al mediocampo ni ser un fiable distribuidor de juego. En falta.

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Rodrigo Bentancur 6: No logró tomar la batuta del equipo y cometió la falta del gol al quedar expuesto ante una mala presión de Ugarte y Valverde. Importante en el gol al pelear una pelota de arriba, forzando a un error defensivo, de Sidny Lopes Cabral. Creció a partir del empate, con caños y pases al pie. Cuando el equipo entró en un temblor al tomar el segundo gol fue el jugador más claro por la cantidad de pases que interceptó y la seguridad con la que entregó la pelota. Tiene un liderazgo que contagia con su fútbol. Terminó cerrando una acción clara de gol con un esfuerzo defensivo conmovedor.

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Agustín Canobbio 7: Activo arranque, generó una falta, conectó con Varela y fue intenso. A los 14' le cruzó un pase notable a Valverde. Desapareció un buen tramo del juego, pero reapareció al final para meter un gol importante. En el segundo tiempo fue el atacante más claro, el más insistente y el que generó las mejores opciones con su trajinar sobre la banda derecha. A los 92' se escapó por derecha y remató alto en posición propicia. El mejor.

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Federico Viñas 4: Cruzó alguna buena pelota de zurda al segundo palo en el inicio, pero no pesó en el área. Bien contenido y anulado.

Federico Viñas y Telmo Arcanjo Foto: Alex Slitz/Getty Images North America/Getty Images via AF

Maximiliano Araújo 5: No tuvo un buen arranque como el que sí protagonizó contra Arabia Saudita. Erró pases y no progresó en el uno contra uno. Clave y determinante en el gol de tiro libre al abrirse en la barrera. A los 39' desperdició un buen centro desde la derecha cabeceando mal. Erró pases y fue muy errático en el primer tiempo, pero lo cerró en una acción de oportunismo, para anotar el empate. En el segundo tiempo ya no pudo desnivelar y terminó extenuado. Aportes importantes sin un gran juego.

Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio Foto: Chandan Khanna/AFP

Darwin Núñez 4: Lento y predecible en sus movimientos de espaldas al arco. A los 90' protagonizó notable desborde por derecha cruzando una pelota muy peligrosa. Luego descargó notablemente para una contra de Canobbio muy peligrosa. Limitado por su inactividad en todo el año.

Mohammed Al-Owais, el golero de Arabia Saudita, ayuda a Darwin Núñez de Uruguay a levantarse en el Mundial 2026 FOTO: AFP

Nicolás De La Cruz: Entró para la recta final del partido. Metió una buena pelota profunda en la primera que tocó y en su primer intento al arco, remató demasiado alto. Otro que sufre la falta de fútbol de todo un año.

Brian Rodríguez: Un par de desbordes donde generó córners. Pareció un cambio tardío ya que merecía entrar antes.