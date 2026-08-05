Tras su salida de Peñarol, Gastón Togni fue confirmado como nuevo jugador de Platense, donde será compañero del Diente López

Tras rescindir su contrato con Peñarol , el extremo argentino Gastón Togni fue confirmado como nuevo jugador de Platense , club en el que juega el uruguayo Nicolás López y que este miércoles también confirmó como DT a Martín Palermo .

Togni llegó a Peñarol en el periodo de pases del pasado verano cedido a préstamo desde Defensa y Justicia . Obtuvo la Supercopa Uruguaya ante Nacional en su primer partido, pero luego su rendimiento no convenció ni en el lateral ni en el extremo izquierdo , puestos en los que lo utilizó Diego Aguirre.

Disputó 1.227 minutos repartidos en 23 partidos, un promedio de 53 minutos por encuentro , en los que anotó un gol (en la victoria 3-1 ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Apertura) y aportó dos asistencias.

Según informó Referí, a fines de julio Aguirre le comunicó al extremo argentino que no lo iba a tener en cuenta para la segunda parte del año , por lo que el futbolista rescindió su préstamo con Peñarol y volvió a Defensa y Justicia a la espera de un nuevo destino.

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Este miércoles Platense anunció la contratación de Togni en sus redes sociales, en un nuevo préstamo desde Defensa por seis meses y con una opción de compra.

es nuevo jugador del Club Atlético Platense



El atacante zurdo arriba a préstamo por seis meses y con opción de compra desde Defensa y Justicia.



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"El atacante puede desempeñarse como volante o extremo por izquierda y buscará aportar velocidad y goles en el ataque calamar. ¡Bienvenido a Platense, Gastón! ¡Te deseamos lo mejor en este paso por nuestra institución!", destacó su nuevo club en un comunicado, en el que recordó que Togni jugó 45 minutos ante el calamar en el empate 1-1 con Peñarol por la Copa Libertadores de este año.

Con la doble competencia de la Copa Libertadores y el torneo argentino, el extremo de 28 estará a las órdenes de Martín Palermo, el histórico exdelantero de Boca Juniors que fue confirmado como nuevo entrenador de Platense apenas horas antes de la confirmación del fichaje de Togni.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo.



Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para… pic.twitter.com/D7jSVO5Jlf — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026

Su predecesor, Walter Zunino, fue despedido a pesar de clasificar al calamar a los octavos de la Libertadores debido a su mal arranque en el Torneo Clausura de Argentina, en el que empató un partido y perdió los dos restantes, el último con goleada 4-0 ante Talleres.

Además, Togni podrá compartir ataque junto al Diente López, que llegó semanas atrás a Platense luego de que Jorge Bava le comunicara que no lo iba a tener en cuenta en Nacional. El delantero uruguayo lleva 71 minutos disputados en dos partidos con el calamar.