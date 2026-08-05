El juvenil Federico Bais fue confirmado en su nuevo club de Qatar, y Nacional lo despidió en sus redes sociales

El lateral juvenil Federico Bais fue confirmado como nuevo jugador del Al Shamal de la Stars League de Qatar, que compró su pase a Nacional por una cifra cercana a los US$ 800.000.

Bais, de 18 años, debutó en Nacional en el arranque del 2026 bajo el mando de Jadson Viera , y durante el primer semestre acumuló 13 partidos en el club , 10 como titular y tres como suplente, con cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, con un total de 861 minutos.

Con la llegada de Jorge Bava el lateral izquierdo perdió protagonismo en el primer equipo, y para su puesto llegó en este período de pases Benjamín Núñez, una apuesta del club proveniente de Oriental de La Paz.

En las últimas semanas Al Shamal se interesó por su pase , y en los últimos días se cerró su contratación. Según informaron diversos medios y ratificó Referí con diversas fuentes, Nacional recibirá alrededor de US$ 800.000 por el pase del futbolista.

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"Gracias Fede, por defender estos colores, por el camino recorrido en nuestra cantera y por cumplir el sueño de debutar con el primer equipo", destacó Nacional en una publicación realizada en sus redes sociales.

Gracias Fede, por defender estos colores, por el camino recorrido en nuestra cantera y por cumplir el sueño de debutar con el primer equipo.



¡Muchos éxitos en lo que viene! pic.twitter.com/gS95hFg04i — Nacional (@Nacional) August 5, 2026

"Bais es considerado una valiosa incorporación para Al Shamal, con el potencial de contribuir significativamente al equipo en los próximos años, especialmente dada su juventud y ambición por destacar", destacó el club qatarí en un comunicado publicado este miércoles.

El nuevo equipo del joven uruguayo viene de salir segundo en la Qatar Stars League de la pasada temporada, y jugará en la próxima AFC Champions League –máxima competencia a nivel de clubes de Asia–.

"El Al Shamal le desea al jugador uruguayo mucho éxito en su nueva etapa con el club, con la esperanza de que contribuya a los continuos éxitos de Al Shamal en la próxima temporada".