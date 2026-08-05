Las nuevas reglas del Torneo Clausura que buscan agilizar el fútbol uruguayo: el debate por la cantidad de pelotas y el rol del juez en la gestión del partido

El Torneo Clausura que comenzará este fin de semana contará con modificaciones en las reglas de juego que se aplicarán en todos los partidos, muchas de las cuales ya fueron implementadas en el reciente Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de anunciarlas en la web de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , el Departamento de Arbitraje de la AUF realizó esta semana una serie de charlas informativas a jugadores, entrenadores y gerentes deportivos, como también a periodistas, para explicar las novedades.

Los exárbitros Roberto Silvera y Juan Cardellino estuvieron al frente de las instancias en la que informaron los cambios y respondieron preguntas.

Como publicó Referí, en el Clausura se implementarán varias de las nuevas modificaciones que se vieron en el Mundial, aunque algunas de ellas no se verán en el fútbol uruguayo, como la sanción por taparse la boca al confrontar con un rival , que tampoco la aplica Conmebol, al igual que las amonestaciones por incitar a retirar al equipo a modo de protesta.

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Se busca agilizar el juego

Las modificaciones buscan qué el balón corra más y que el juego esté interrumpido el menor tiempo posible, explicaron los instructores de la AUF.

Marcelo De León, Juan Cardellino y Roberto Silvera en la charla sobre las nuevas reglamentaciones para el Torneo Clausura 2026

En ese sentido, los saques de meta tendrán un tiempo de reposición de 5 segundos, con un conteo que hará el juez, y en caso de pasarse de ese plazo se marcará tiro de esquina para el equipo contrario.

¿Cuándo comenzará el conteo? Ante esa consulta, Silvera explicó que el juez comenzará a contar cuando esté todo dispuesto para reanudar el juego, como que la pelota esté en el lugar y no haya rivales dentro del área.

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Ahí recién el juez pitará con el silbato, dará la orden al jugador y comenzará el conteo.

Lo que destacaron con especial énfasis es que la actitud del árbitro en estos casos será de gestionar para que el juego sea rápido y no con un fin de buscar sancionar.

Lo mismo se hará con los saques de bandas, con el castigo para quien se demore más del conteo de que se le dará la reposición al equipo rival. Acá también se comenzará a contar cuando esté todo dispuesto para ejecutar el lateral.

El debate de las pelotas

Este punto de la charla llevó a un debate que marcó una realidad que se da en el fútbol uruguayo y que tiene que ver con la cantidad de pelotas que el equipo local puede presentar para cada partido.

El mínimo que establece el reglamento de la AUF es de 5 balones, pero el máximo puede ser de 10 o 12. Incluso, la FIFA, en sus competencias, exige 15.

Esto lleva a que, por más que se quiere agilizar el juego, si hay 5 pelotas en cancha, no habrá la misma disponibilidad de que si hay 10.

Hay dos clubes que deben para iniciar el Campeonato Uruguayo Foto: Leonardo Carreño.

Además, en muchos escenarios pueden desaparecer las pelotas en caso de salir del perímetro, lo que puede bajar el número.

Y también marca la realidad económica que pueden tener los clubes: algunos pueden contar con 5 balones por partidos, se estima que cada uno vale US$ 80, y otros pueden disponer de más.

Al no haber un criterio único sobre la cantidad, también los equipos pueden especular. Un cuadro puede colocar el mínimo y hacer desparecer los esféricos para perder tiempo, como suele ocurrir, o uno que tenga un gran rendimiento físico y juego dinámico puede disponer de varios balones para no dejar respirar a su rival.

Estas realidades del fútbol uruguayo “atentan contra el espíritu de las modificaciones”, dijo uno de los instructores de la charla, en la que se señaló que estas mañas en los equipos locales luego les pasan factura a la hora de jugar en copas continentales.

El árbitro como gestor del juego

Con estas nuevas modificaciones el árbitro tendrá un rol de gestor de juego para que el fútbol sea más fluido.

En ese sentido, destacaron que en el fútbol uruguayo lo que más se demora y genera pérdida de tiempo es en los saques de banda.

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Otro detalle que dejaron en claro Silvera y Cardellino es que a la hora de los conteos para reanudar el saque el reloj que se tendrá en cuenta es el del árbitro y no otros como la TV o marcadores en los estadios.

En ese sentido, el juez central podrá tener la asistencia del cuatro o de los jueces de línea.

Las sustituciones con 10 segundos

En lo que respecta a los cambios de futbolistas, el jugador que deja el campo de juego tendrá 10 segundos para salir de la cancha.

Charla sobre las nuevas reglamentaciones para el Torneo Clausura 2026

Si se pasa de ese tiempo, el suplente no podrá ingresar hasta que no se detenga el juego por primera vez y luego de un minuto.

El conteo en este caso comenzaría luego de que se anuncie la variante con el cartel, momento en el que se da por ingresado el cambio. En caso de que el juez sancione con el minuto de espera para ingresar, el DT no podrá modificar el jugador que iba a ingresar si llega a darse un situación que así lo requiera durante ese lapso.

¿Qué pasa si un equipo queda con 6 jugadores? Si un cuadro tiene 7 futbolistas en cancha, el número mínimo para poder jugar, y es sancionado por una demora, bajo esta circunstancia podrá quedar con 6 jugadores hasta que ingrese el futbolista en espera.

El juez Szymon Marciniak ayuda a Aissa Mandi ante la mirada de Lionel Messi Foto: AFP

Otra de las novedades que se implementará en el Clausura y que se pudo ver en el Mundial 2026 es la de las lesiones y el ingreso del equipo médico al campo de juego para atender a un futbolista.

A partir de ahora, en caso de que ingrese la sanidad, el jugador atendido deberá salir de la cancha y esperar un minuto reloj para volver a ingresar desde la reanudación del juego.

Las nuevas potestades del VAR

En el Torneo Clausura el VAR también tendrá nuevas potestades para algunas situaciones en las que haya “pruebas claras” para su intervención.

Una de ellas es para los casos de tarjeta roja luego de una segunda amarilla incorrecta.

El juez Said Martínez mirando la pantalla del VAR Foto: AFP

También para los saques de esquina que se conceden de forma incorrecta, siempre que la corrección del VAR pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego. Esta medida no aplica para los casos en que se da saque de meta y por la imagen se ve que era corner.

La otra intervención que puede tener el VAR es cuando hay una infracción antes de que el equipo atacante cobre una falta y la situación termine en gol, como, por ejemplo, puede ser una carga en el área a un arquero o defensa.

Con respecto a la intervención del VAR por confusión de identidad, que se pudo ver en el Mundial, se decidió no aplicarla porque podía generar más dudas que certezas. Si se mantiene cuando se amonesta o expulsa a un futbolista equivocado.

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Todas estas medidas buscan agilizar el fútbol uruguayo, que tiene uno de los peores tiempos efectivos de juego, con un promedio de 46 minutos y 28 segundos por partido, que lo coloca en el puesto 21° de las 22 principales ligas del mundo.