Mundial 2026: el increíble gol que se perdió Harry Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana; mira el video

Inglaterra empató 0-0 frente a Ghana en el Gillette Stadium de Boston, en el marco de la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026, en un partido en el que el equipo de Thomas Tuchel mantuvo la pelota, pero le costó mucho generar chances concretas de gol, y la más clara la tuvo Harry Kane sobre el final que malogró.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De esta manera, luego de imponerse con un buen rendimiento colectivo por 4-2 ante Croacia en el debut en esta Copa del Mundo, Inglaterra no pudo pasar del empate frente al cuadro africano y llegó a las 4 unidades, colocándose en la cima de su grupo junto con Ghana y postergando su clasificación a 16avos de final en la última fecha.

El increíble gol que se perdió Harry Kane Transcurría el minuto 85 del partido en el Gillette Stadium de Boston y el elenco de Thomas Tuchel intensificaba los ataques en busca del gol del triunfo. El equipo empezó a mover la pelota pacientemente desde la derecha hacia la izquierda.

Llegó un centro frontal, el despeje le cayó a Kane en la medialuna del área y optó por abrir el juego hacia la derecha con Reece James, que colocó otro centro que conectó Nico O'Reilly, la pelota pegó en el travesaño y le quedó viva al delantero del Bayern Múnich en el corazón del área, pero la impactó de aire y el remate se elevó demasiado.