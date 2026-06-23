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Mundial 2026: el increíble gol que se perdió Harry Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana; mira el video

Harry Kane tuvo una ocasión clarísima en los minutos finales en el empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026

23 de junio de 2026 19:38 hs
DSports

Inglaterra empató 0-0 frente a Ghana en el Gillette Stadium de Boston, en el marco de la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026, en un partido en el que el equipo de Thomas Tuchel mantuvo la pelota, pero le costó mucho generar chances concretas de gol, y la más clara la tuvo Harry Kane sobre el final que malogró.

De esta manera, luego de imponerse con un buen rendimiento colectivo por 4-2 ante Croacia en el debut en esta Copa del Mundo, Inglaterra no pudo pasar del empate frente al cuadro africano y llegó a las 4 unidades, colocándose en la cima de su grupo junto con Ghana y postergando su clasificación a 16avos de final en la última fecha.

El increíble gol que se perdió Harry Kane

Transcurría el minuto 85 del partido en el Gillette Stadium de Boston y el elenco de Thomas Tuchel intensificaba los ataques en busca del gol del triunfo. El equipo empezó a mover la pelota pacientemente desde la derecha hacia la izquierda.

Llegó un centro frontal, el despeje le cayó a Kane en la medialuna del área y optó por abrir el juego hacia la derecha con Reece James, que colocó otro centro que conectó Nico O'Reilly, la pelota pegó en el travesaño y le quedó viva al delantero del Bayern Múnich en el corazón del área, pero la impactó de aire y el remate se elevó demasiado.

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Harry Kane en el partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026

Harry Kane en el partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026

De esta manera, en la última fecha Inglaterra buscará sellar su pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026, cuando enfrente a Panamá el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 horas.

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