Mundial 2026: el increíble gol que se perdió Harry Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana; mira el video

Inglaterra empató 0-0 frente a Ghana en el Gillette Stadium de Boston, en el marco de la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026, en un partido en el que el equipo de Thomas Tuchel mantuvo la pelota, pero le costó mucho generar chances concretas de gol, y la más clara la tuvo Harry Kane sobre el final que malogró.
De esta manera, luego de imponerse con un buen rendimiento colectivo por 4-2 ante Croacia en el debut en esta Copa del Mundo, Inglaterra no pudo pasar del empate frente al cuadro africano y llegó a las 4 unidades, colocándose en la cima de su grupo junto con Ghana y postergando su clasificación a 16avos de final en la última fecha.
El increíble gol que se perdió Harry Kane
Transcurría el minuto 85 del partido en el Gillette Stadium de Boston y el elenco de Thomas Tuchel intensificaba los ataques en busca del gol del triunfo. El equipo empezó a mover la pelota pacientemente desde la derecha hacia la izquierda.
Llegó un centro frontal, el despeje le cayó a Kane en la medialuna del área y optó por abrir el juego hacia la derecha con Reece James, que colocó otro centro que conectó Nico O'Reilly, la pelota pegó en el travesaño y le quedó viva al delantero del Bayern Múnich en el corazón del área, pero la impactó de aire y el remate se elevó demasiado.
Harry Kane en el partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026
EFE
De esta manera, en la última fecha Inglaterra buscará sellar su pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026, cuando enfrente a Panamá el próximo sábado 27 de junio a las 18:00 horas.