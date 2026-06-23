Mundial 2026: salió la sanción a Miguel Almirón por la expulsión por taparse la boca; mirá cuantas fechas le dieron

El futbolista paraguayo Miguel Almirón fue víctima de una expulsión histórica , ya que se aplicó una de las nueva reglas implementadas por la FIFA para este Mundial 2026 , y es que el delantero se tapó la boca al hora de hablar con un jugador de Turquía , algo que está prohibido.

Luego del episodio vivido entre Gianluca Prestianni y Vinicius durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League , cuando el argentino se tapó la boca para insultar al futbolista brasileño que acusó recibir insultos racistas , aunque no se pudo comprobar.

Por ende, ante esta situación, la IFAB determinó que si un futbolista se tapa la boca para evitar que se pueda interpretar lo que está diciendo, a la hora de dirigirse a un rival, será motivo de expulsión de manera directa. Esto fue lo que hizo Miguel Almirón en el duelo entre Paraguay y Turquía, que derivó en un triunfo fundamental del equipo de Gustavo Alfaro por 1-0.

En el encuentro frente a Turquía, que se disputó el pasado viernes por la noche en el estadio Bahía de San Francisco, el futbolista se tapó la boca cuando le habló a Mert Müldür, quién rápido le advirtió al árbitro. Luego de ver la secuencia con el VAR, fue expulsado.

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Ahora, la FIFA le dio una fecha de suspensión a Almirón, que se perderá el duelo clave ante Australia, en el cierre del Grupo D, este jueves desde las 23 nuevamente en el estadio Bahía de San Francisco.

El juez Danny Makkelie le explica a Miguel Almirón su decisión tras un 'mistaken identify' del VAR en el Mundial 2026 Foto: AFP

El jugador del Atlanta United podría regresar recién en un hipotético duelo de dieciseisavos de final, si es que logran la clasificación.

En el Grupo, Estados Unidos es líder con 6 puntos y ya se aseguró el primer puesto. Australia es escolta con 3 y Paraguay tercero con las mismas unidades. Por su parte, Turquía está en el fondo, con 0 puntos, y ya quedó eliminado.