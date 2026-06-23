Mundial 2026: los tres récords que obtuvo Cristiano Ronaldo tras su doblete ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo se quitó las malas vibras luego de un apagado debut en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo y se lució con un doblete en la goleada 5-0 de Portugal frente a Uzbekistán , por la segunda jornada del grupo K, y obtuvo dos nuevos récords personales.

Ya en primera instancia, únicamente con su convocatoria, Ronaldo se convirtió, junto con Lionel Messi , en los únicos futbolistas que jugaron 6 Mundiales en la historia. Nadie jugó más Copa del Mundo que ellos dos y, antes de esta edición, el luso era en solitario quien había convertido al menos un gol en cinco diferentes , dado a que el argentino terminó en cero en Sudáfrica 2010.

Este martes, Cristiano Ronaldo abrió el marcador para Portugal en su duelo ante Uzbekistán. El grito sagrado tuvo un significado único: transformó al Bicho en el único futbolista en la historia en convertir goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Una proeza de vigencia absoluta que se sostiene sobre dos décadas de disciplina implacable, y un récord de consistencia que Lionel Messi -quien no pudo marcar en Sudáfrica 2010- ya no podrá igualar jamás.

El récord que consiguió este martes Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 y que Lionel Messi nunca podrá igualar

Portugal 5-0 Uzbekistán por el Mundial 2026; con un doblete y un encendido Cristiano Ronaldo, los portugueses consiguieron su primera victoria; mirá los goles

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra su gol para el 1-0 ante Uzbekistán por el Mundial 2026 FOTO: AFP

No obstante, esa no fue la única marca que batió Cristiano. Con sus dos goles ante Uzbekistán llegó a diez conquistas y el Bicho superó al mítico Eusebio (9) como el máximo goleador de Portugal en Mundiales.

El récord que le quitó a Lionel Messi

Además, con 41 años y 138 días, Cristiano Ronaldo se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de los Mundiales, dejando atrás a Lionel Messi, que lo hizo el lunes ante Austria con 38 años y 363 días.

Por otro lado, el que convirtió a una edad más avanzada fue el camerunés Roger Milla con 42 años y 39 días ante Rusia en 1994.