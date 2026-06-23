El difícil momento de Facundo Pellistri en la selección uruguaya: de ser el segundo jugador más utilizado por Marcelo Bielsa a no tener minutos en el Mundial 2026

Es uno de los tres jugadores que Marcelo Bielsa más utilizó en su ciclo en la selección uruguaya , pero en este Mundial 2026 parece no estar en los planes del DT: Facundo Pellistri , el extremo derecho que era uno de los nombres cantados en el equipo del rosarino, perdió pie y por ahora ha sido un suplente a la espera de minutos en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Con 27 partidos en el ciclo Bielsa, Pellistri llegaba a la Copa del Mundo como el segundo jugador más utilizado por el seleccionador, puesto en el que fue superado por Manuel Ugarte, con sus dos partidos en el torneo, su primer mundial, y en el que lidera Maximiliano Araújo con 29, otro debutante, también titular y figura ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

Por su parte, el extremo derecho ha sido suplente en esos dos encuentros y no ha tenido minutos.

Hasta el momento Bielsa ha utilizado a 16 de los 26 jugadores que llevó a la Copa del Mundo .

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Facundo Pellistri volvió a jugar en Panathinaikos tras más de un mes y metió su penal ante Viktoria Plzen por Europa League

Ellos fueron Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viñas; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Viñas, Darwin Núñez y Maxi Araújo, los titulares ante Arabia, ingresando luego Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Nicolás De la Cruz, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Ante Cabo Verde, el entrenador hizo cambios en el once inicial, con Sanabria por Viña y Canobbio por Núñez, y en el partido hizo tres variantes más con los ingresos de De la Cruz, Darwin y Brian Rodríguez.

Diez jugadores aún no han tenido minutos. Ellos son los goleros suplentes Sergio Rochet y Santiago Mele, los lesionados Ronald Araujo y Giorgian De Arrascaeta, más José María Giménez, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Pellistri.

Facundo Pellistri en el Mundial 2026

Pellistri en el ciclo Bielsa

Mundialista en Qatar 2022 con Diego Alonso, quien lo hizo debutar y consolidó en la selección mayor de Uruguay, Pellistri suma 39 partidos en la celeste y en el Mundial 2026 vuelve a ser el jugador más joven del plantel con 24 años.

Con Bielsa estuvo desde el principio, en junio de 2023, con el primer partido del Loco en la celeste ante Nicaragua con victoria 4-1, en la que dio dos asistencias y completó 90 minutos.

Facundo Pellistri y Rodrigo Zalazar Leonardo Carreño

Siempre como extremo derecho, fue titular en los seis primeros partidos de Eliminatorias de ese año, incluidos los destacados triunfos ante Argentina y Brasil.

Al año siguiente disputó los amistosos ante Costa de Marfil y México, en el que metió un gol y dio una asistencia, previos a la Copa América 2024.

En el torneo de Estados Unidos fue titular en los seis partidos de Uruguay, con un tanto y otra asistencia ante Bolivia.

Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri

Cerró 2024, semestre en el que pasó de Manchester United a Panathinaikos de Grecia, con los otros seis partidos por Eliminatorias de ese año, cinco de ellos como titular, y en 2025 disputó cinco de los últimos seis partidos del clasificatorio, con uno de ellos como suplente ante Bolivia en El Alto.

El último juego, ante Chile, se lo perdió por una lesión de gemelo, la que también lo dejó afuera de los amistosos de octubre pasado ante República Dominicana y Uzbekistán en Malasia.

Luego, no estuvo en cuenta para los partidos de noviembre ante México y Estados Unidos.

Facundo Pellistri y Darwin Núñez de la selección de Uruguay FOTO: L. Carreño

Este año, ya con el Mundial 2026 a la vista, reapareció en la celeste para los amistosos de marzo, luego de recuperarse de una lesión que lo tuvo cuatro partidos afuera con su club en febrero. Ante Inglaterra fue suplente en Wembley y entró para los últimos 29 minutos por Maxi Araújo; mientras que ante Argelia volvió a estar en el banco y entró en los últimos 3’ por Agustín Canobbio.

Esos dos partidos comenzaron a mostrar lo que sucedería en la Copa del Mundo: Canobbio, que volvió a la selección en esos últimos amistoso luego de su polémica salida tras la Copa América 2024, se perfilaba para ser el extremo derecho, puesto en el que en el debut ante Arabia Saudita estuvo Viñas, aunque en el segundo luego fue cubierto por el ex Fénix y Peñarol, pasando el de Oviedo como 9 al salir Darwin Núñez.

Pellistri, que a mitad de 2024 se fue a la liga griega para consolidar su carrera, donde ha jugado 53 partidos en dos años, con torneos de UEFA incluidos, perdió pie ante el buen momento de Canobbio en Fluminense. A eso se le sumó una lesión que el ex Manchester United sufrió en el mes de mayo.

Bielsa, de todas formas, lo incluyó en la lista debido a que lo conoce perfectamente, sabe todo lo que le puede aportar y también porque es un jugador que, si bien es joven, tiene un perfil maduro, capaz de aceptar su rol secundario en el plantel sin causarle problemas o reacciones de desaprobación, algo que el seleccionador dijo tener en cuenta a la hora de confeccionar sus nóminas de convocados.

Facundo Pellistri en el Mundial 2026

Pellistri, con 27 partidos en los 36 de la era Bielsa, 22 de ellos como titular y cinco entrando como suplente, solo cuenta con dos encuentros en los que se quedó sin ingresar: los dos justamente en este Mundial 2026, donde le ha tocado ser espectador de lujo, a la espera poder volver a estar en la consideración del entrenador.