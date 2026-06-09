Los 26 futbolistas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026: repasá cómo llegan y el dato más llamativo de cada uno

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , confió en 26 jugadores para intentar llegar lo más lejos posible en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en una lista en la que hay varios jugadores que ya tenían experiencia con la celeste, más algunos que sumó durante su ciclo y otros que tendrán su primera Copa del Mundo con un puñado de partidos en el combinado.

En la nómina del DT no hay sorpresas inesperadas y lo más llamativo fue la ausencia de Nahitan Nández .

Bielsa, de 70 años , llegará al Mundial 2026 con 34 partidos al frente de la selección uruguaya, con 14 triunfos, 13 empates y siete derrotas; con 11 amistosos, 18 por Eliminatorias y cinco por Copa América.

Dirigirá su tercera Copa del Mundo tras la de 2002 con Argentina (eliminado en primera fase) y la de 2010 con Chile (eliminado en octavos de final).

¿Quiénes son los 12 juveniles que Marcelo Bielsa lleva al Mundial 2026 como sparrings de la selección uruguaya?

"¡Tienen una humildad!": lo que dijo Yamandú Orsi tras su encuentro con los jugadores de la selección uruguaya, la charla con Marcelo Bielsa y el pendiente que les quedó con José Mujica

La lista de 26 jugadores de Uruguay

Goleros

Sergio Rochet

Uruguay's goalkeeper #01 Sergio Rochet points during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP Sergio Rochet de Uruguay ante Bolivia por Eliminatorias FOTO: AFP

Nacimiento: 23/03/1993 / Club: Internacional, BRA

Partidos en la selección: 35 / Partidos en el ciclo Bielsa: 22

El Chino Rochet fue el golero preferido de Marcelo Bielsa a lo largo de su ciclo, con 14 partidos por las Eliminatorias y todos los de la Copa América 2024 de Estados Unidos. Se prepara para su segundo Mundial tras debutar en Qatar 2022, en el que fue titular, relegando al banco de suplentes al histórico Fernando Muslera, quien recientemente volvió a la celeste. Solo el entrenador sabe quién de los dos atajará en esta ocasión.

Dato: En Qatar 2022 se convirtió en el primer arquero uruguayo en atajar un penal en la historia de los mundiales.

Fernando Muslera

fernando muslera inglaterra uruguay 20260327 Fernando Muslera en el partido ante Inglaterra Foto: EFE

Nacimiento: 16/06/1986 / Club: Estudiantes de La Plata, ARG

Partidos en la selección: 134 / Partidos en el ciclo Bielsa: 1

El histórico Fernando Muslera fue el último jugador en sumarse al ciclo Bielsa en la previa del Mundial, tras ser convocado por primera vez este año y haber jugado solo un partido ante Inglaterra en marzo, en su regreso a la celeste luego de su último encuentro en junio de 2022, previo a Qatar, antes de perder el puesto con Rochet. Ahora, vuelve a la celeste por sus buenas actuaciones en Estudiantes, lo que le dio la titularidad en el amistoso ante Inglaterra, a lo que le suma su experiencia al plantel.

Dato: Disputará su quinta Copa del Mundo tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, lo que lo convertirá en el futbolista uruguayo con más Mundiales en la historia. Además, si juega un partido, igualará a Edinson Cavani con el récord de partidos de un uruguayo en los mundiales: 17.

Santiago Mele

20250610 Santiago Mele saluda a los seguidores de la selección uruguaya previo al partido ante Venezuela por Eliminatorias Santiago Mele saluda a los seguidores de la selección uruguaya previo al partido ante Venezuela por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

Nacimiento: 06/09/1997 / Club: Monterrey, MEX.

Partidos en la selección: 8 / Partidos en el ciclo Bielsa: 7

Uno de los arqueros del ciclo Bielsa, con cuatro juegos sustituyendo de Rochet por las últimas Eliminatorias, se prepara para su primer mundial. Con la llegada de Muslera, todo indica que es el tercer golero en el plantel de Bielsa.

Dato: En sus ocho partidos con la selección, cinco los terminó sin recibir goles.

Defensas

Guillermo Varela

guillermo varela agustin canobbio inglaterra uruguay 20260327 Guillermo Varela y Agustín Canobbio en el partido entre Inglaterra y Uruguay en Wembley Foto: EFE

Nacimiento: 24/03/1993 / Club: Flamengo, BRA

Partidos en la selección: 28 / Partidos en el ciclo Bielsa: 15

El lateral derecho de 33 años va por su tercer mundial y todo indica que será el encargado de la titularidad en ese puesto, en el que desplazó a Nahitan Nández y en el que Ronald Araujo no podrá estar en los primeros partidos. Pasa por un gran momento en Flamengo de Brasil y Bielsa espera su aporte clave en esa zona del equipo.

Dato: A diferencia de cuando jugó los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 sin haber hecho las respectivas Eliminatorias, Varela por primera vez disputó el clasificatorio (8 partidos) para llegar al Mundial 2026.

Ronald Araujo

20251118 RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP TAMPA, FLORIDA - NOVEMBER 18: Ronald Araújo #4 of Uruguay tackles Haji Wright #19 of the United States during Haji Wright y Ronald Araujo Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

Nacimiento: 07/03/1999 / Club: Barcelona, ESP

Partidos en la selección: 27 / Partidos en el ciclo Bielsa: 15

Tras su recordado Mundial de Qatar 2022, en el que, pese a estar lesionado, formó parte de la convocatoria de Diego Alonso pero no llegó a jugar por la temprana eliminación de Uruguay en la primera fase, Araujo espera poder debutar como mundialista en 2026, aunque nuevamente los problemas musculares de último momento lo ponen en duda. Llega tras ser campeón en FC Barcelona, aunque no fue un titular indiscutido en el equipo de Hansi Flick.

Dato: En Qatar 2022 se esperaba su debut en octavos tras su lesión, pero Uruguay no llegó a esa instancia. En la Copa América 2024 también se lesionó ante Brasil.

José María Giménez

jose maria gimenez

Nacimiento: 20/01/1995 / Club: Atlético Madrid, ESP

Partidos en la selección: 99 / Partidos en el ciclo Bielsa: 17

Capitán en el ciclo Bielsa y otro de los históricos de la selección, Josema jugará su cuarto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. El zaguero de Atlético de Madrid llega al torneo tras una temporada complicada con lesiones en los últimos meses, pero aparentemente recuperado para estar a la orden del DT cuando lo necesite.

Dato: En este Mundial puede convertirse en “centenario” ya que cuenta con 99 partidos jugados con la selección, 10 de ellos por Copa del Mundo.

Santiago Bueno

20241015 Santiago Bueno Uruguay Ecuador Eliminatorias Foto Leonardo Carreño (12).jpeg Santiago Bueno Foto: Leonardo Carreño

Nacimiento: 09/11/1998 / Club: Wolverhampton, ENG

Partidos en la selección: 8 / Partidos en el ciclo Bielsa: 6

Una de las alternativas defensivas que tendrá Marcelo Bielsa en el banco de suplentes. Pese a que su equipo, Wolverhampton, perdió la categoría en la Premier League, llega al mundial elegido como el mejor jugador de su equipo y con muy buenos números de presencias, convirtiéndose en el sexto uruguayo con más partidos en el historial de esa liga.

Dato: Junto a Ronald Araujo, es uno de los jugadores más altos de Uruguay: 1,91 metros.

Sebastián Cáceres

Ben Brereton Díaz y Sebastián Cáceres en Uruguay vs Chile Eliminatorias selección uruguaya Ben Brereton Díaz y Sebastián Cáceres Foto: ATON / FocoUy

Nacimiento: 18/08/1999 / Club: (América, MEX)

Partidos en la selección: 24 / Partidos en el ciclo Bielsa: 22

Luego del dolor de haber quedado afuera de la lista para Qatar 2022, Sebastián Cáceres tendrá por fin su esperado primer mundial y con buenas posibilidades de comenzar como titular. Con Marcelo Bielsa estuvo desde la primera convocatoria y en partidos claves como las victorias ante Brasil y Argentina en 2023, como también en la Copa América 2024 con cinco presencias. Es una pieza clave en la defensa de América de México, liga en la que es figura.

Dato: En 2025 fue el jugador con más recuperaciones de posesión durante de la Liga MX de México.

Mathías Olivera

Bolivia's forward #07 Miguel Terceros and Uruguay's defender #16 Mathias Olivera fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia Mathías Olivera de Uruguay y Miguel Terceros de Bolivia por Eliminatorias FOTO: AFP

Nacimiento 31/10/1997 / Club: Nápoli, ITA

Partidos en la selección: 35 / Partidos en el ciclo Bielsa: 22

Mathías Olivera irá por su segundo Mundial y también como uno de los jugadores con más presencias en el ciclo de Marcelo Bielsa, quien lo ha colocado como lateral y también como zaguero para aprovechar su buena salida con el pie. Fue titular en los tres partidos en Qatar, lo que le da experiencia en este tipo de competencias. En su club, Nápoli, tuvo una temporada irregular.

Dato: Pese a ser defensa, tiene dos goles anotados en la selección uruguaya.

Joaquín Piquerez

Uruguay's defender #22 Joaquin Piquerez and bench teammates walk off the pitch after the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carri Jugadores de Uruguay tras la derrota 5-1 ante EEUU Foto: AFP

Nacimiento: 24/08/1998 / Club: Palmeiras

Partidos en la selección: 19 / Partidos en el ciclo Bielsa: 11

Otro de los debutantes que tendrá Uruguay en este Mundial. Debutó en la selección mayor en las Eliminatorias para Qatar 2022 con Oscar Tabárez, pero luego Diego Alonso no lo tuvo en cuenta. Con Bielsa, comenzó las Eliminatorias, luego tuvo una dura lesión, no estuvo en la Copa América 2024 y regresó en el cierre del clasificatorio en 2025, para quedar en la lista tras los últimos amistosos.

Dato: En Palmeiras tiene un promedio de casi un pase clave por partido (0,93 exactamente, según Sofascore), lo que lo coloca como uno de los laterales de mayor proyección ofensiva en Brasil.

Matías Viña

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Raphinha of Brazil and Matias Viña of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Raphinha y Matías Viña Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Nacimiento: 09/11/1997 / Club: River Plate, ARG

Partidos en la selección: 43 / Partidos en el ciclo Bielsa: 13

El nacido en Empalme Olmos, Canelones, es uno de los jugadores con más anitgüedad en la selección uruguaya, si bien tiene 28 años. Debutó en 2019 con Tabárez, hizo las Eliminatorias y fue al Mundial Qatar 2022, y con Bielsa estuvo desde sus inicios hasta cerrar el ciclo en una nueva Copa del Mundo. Llega tras superar una dura lesión, con un cambio de club y tras curarse de un reciente desgarro.

Dato: Fue el primer capitán de Marcelo Bielsa en Uruguay en el debut ante Nicaragua, cuando lo colocó como central.

Mediocampistas

Manuel Ugarte

manuel ugarte phil foden inglaterra uruguay 20260327 Manuel Ugarte contra Phil Foden en Wembley Foto: EFE

Nacimiento: 11/04/2001 / Club: Manchester United, ENG

Partidos en la selección: 36 / Partidos en el ciclo Bielsa: 26

Manuel Ugarte es uno de los volantes de primer nivel que cuenta la selección uruguaya y es el tercer jugador más utilizado por Marcelo Bielsa con 26 presencias. En la celeste debutó con Oscar Tabárez y se metió en el Mundial Qatar 2022 en los últimos amistosos de Alonso, aunque le quedó la espina de no habar podido jugar ni un minuto, por lo que espera su debut en la cita norteamericana. Llega al torneo tras una complicada temporada en Manchester United, donde perdió pie en el equipo.

Dato: Su único gol en la selección, ante Colombia en noviembre de 2024 en el Estadio Centenario, anotado a los 100 minutos y tres segundos para el triunfo local 3-2, fue el más tardío anotado en Eliminatorias.

Emiliano Martínez

Emiliano Martínez Emiliano Martínez

Nacimiento: 17/08/1999 / Club: Palmeiras, BRA

Partidos en la selección: 10 / Partidos en el ciclo Bielsa: 10

Con 10 partidos en la selección uruguaya, Emiliano Martínez tendrá su primer Mundial en este 2026 como uno de los volantes qua ha sabido esperar con paciencia su turno en un puesto en el que compite con figuras como Valverde, Bentancur, Ugarte y De la Cruz. El fernandino estuvo en las primeras convocatorias de Bielsa, en la Copa América 2024, en la que no jugó, y tiene solo dos partidos oficiales por Eliminatorias.

Dato: Suma 466 minutos en la selección, con 10 partidos, cuatro como titular y otros 11 encuentros en los que fue suplente y no ingresó.

Federico Valverde

federico valverde uruguay argelia 20260331 Federico Valverde en el partido ante Argelia Foto: AUF

Nacimiento: 22/07/1998 / Club: Real Madrid, ESP

Partidos en la selección: 73 / Partidos en el ciclo Bielsa: 23

Otros de los capitanes de la selección, y también de los que más partidos tienen en el plantel, irá por su segundo mundial luego de quedar afuera de Rusia 2018 y de su debut en Qatar 2022, en el que terminó llorando la eliminación. Con 27 años, Valverde reconoció que el tiempo pasa rápido y que esta debería ser su mejor Copa del Mundo, por lo que la afrontará como una revancha. Llega tras una gran temporada en lo personal, con actuaciones impactantes, pero sin lograr levantar copas con Real Madrid en el cierre de la temporada.

Dato: Los números de Valverde en la selección: 33 partidos ganados, 15 empates, 15 derrotas y 9 goles.

Rodrigo Bentancur

20251118 Rodrigo Bentancur capitán Uruguay Estados Unidos, amistoso en Tampa. Foto: @Uruguay Rodrigo Bentancur Foto: @Uruguay

Nacimiento: 5/06/1997 / Club: Tottenham, ENG

Partidos en la selección: 74 / Partidos en el ciclo Bielsa: 23

Rodrigo Bentancur, otro de los volantes de nivel en los que confía la selección y Marcelo Bielsa, llega a su tercer Mundial luego de una temporada complicada con su club luchando por no descender, lo que finalmente logró, y tras superar lesiones, pudiendo jugar sus últimos partidos del año y llegar con cierto ritmo a la celeste.

Dato: Suma 8 partidos en Mundiales y podría superar la marca de 10 que tienen Diego Forlán, Josema Giménez, Maxi Pereira, Pedro Rocha y Luis Ubiña, en una clasificación que lidera Edinson Cavani con 17 y que tiene a Fernando Muslera con 16.

Agustín Canobbio

Uruguay's midfielder Agustin Canobbio shoots but fails to score during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTI Agustín Canobbio de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

Nacimiento: 01/10/1998 / Club: Fluminense, BRA

Partidos en la selección: 15 / Partidos en el ciclo Bielsa: 9

Luego de su acalorada salida de la selección uruguaya en la Copa América 2024 y de denunciar malos tratos por parte de Marcelo Bielsa, el tiempo calmó las aguas y Canobbio volvió a la celeste apalancado por sus buenas actuaciones en Fluminense. De esta forma, el extremo derecho se prepara para su segundo Mundial, tras jugar en Qatar 2022 en los últimos minutos ante Ghana.

Dato: US$ 6 millones ofertó River Plate para fichar a Agustín Canobbio en este período de pases.

Juan Manuel Sanabria

Juan Manuel Sanabria Juan Manuel Sanabria

Nacimiento: 29/03/2000 / Club: Real Salt Lake City, USA

Partidos en la selección: 5 / Partidos en el ciclo Bielsa: 5

Es el gran “tapado” de Marcelo Bielsa y tiene muchas posibilidades de meterse en el equipo titular de la celeste. Con tan solo cinco partidos, todos amistosos que aprovechó al máximo, especialmente el duelo ante Uzbekistán en el que marcó un gol, más sus buenas actuaciones en San Luis de México y Real Salt Lake, su actual equipo, el ex Nacional convenció al DT al ser un jugador que puede cubrir toda la banda izquierda, donde se perfila para ser el lateral.

Dato: Está invicto con Uruguay con cinco partidos, dos triunfos y tres empates, con un gol en sus 187 minutos en el ciclo Bielsa.

Giorgian De Arrascaeta

20250904 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - URU - PER Uruguay's midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta controls the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Peru at the Centenario stadium in Mo Giorgian de Arrascaeta Foto: Eitan Abramovich / AFP

Nacimiento: 01/06/1994/ Club: Flamengo, BRA

Partidos en la selección: 60 / Partidos en el ciclo Bielsa: 17

Otro de los históricos de la selección, que va por su tercer Mundial, y por quien se prenden velas para que se recupere de las lesiones que padece: la fractura de clavícula y la lesión muscular que sufrió al sumarse al plantel celeste antes de la Copa del Mundo. Figura e ídolo de Flamengo, le brinda prestaciones únicas a Marcelo Bielsa, quien tienen una tarea difícil para buscar a su remplazo en el equipo.

Dato: Junto a Darwin Núñez, ambos con 13 goles, es el máximo goleador de la celeste en el actual plantel.

Nicolás De la Cruz

20240701 SOC - SPO - UNITED - STATES - V - URUGUAY - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Nicolas De La Cruz of Uruguay and Weston McKennie of United States battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 Group Nicolás De La Cruz Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP

Nacimiento: 01/06/1997 / Club: Flamengo, BRA

Partidos en la selección: 34 / Partidos en el ciclo Bielsa: 14

Nico De la Cruz llega al Mundial 2026 con la incertidumbre de conocer cómo estará luego de superar una lesión de rodilla que lo ha dejado relegado en Flamengo y que también lo tendrá en una segunda línea en la selección. Bielsa confía en sus condiciones, pese a que su último partido por Eliminatorias fue en marzo de 2025 ante Argentina y que pudo volver para el amistoso ante Argelia un año después.

Dato: Tiene la experiencia mundialista de Qatar, con ingresos como suplente ante Corea del Sur y Ghana.

Rodrigo Zalazar

Uruguay vs México / Rodrigo Zalazar Rodrigo Zalazar

Nacimiento: 12/08/1999 / Club: Sporting, POR

Partidos en la selección: 8 / Partidos en el ciclo Bielsa: 8

Figura en el fútbol portugués y tras un fichaje récord, Rodrigo Zalazar se perfila para ser una de las cartas a las que recurra Marcelo Bielsa para buscar peso ofensivo y generación de juego. El DT lo tuvo en cuenta desde su primera convocatoria, cuando se destacó con dos goles ante Nicaragua en junio de 2023, pero su consolidación fue en el segundo semestre del año pasado con los últimos partidos de Eliminatorias y amistoso. Llega con buenos números: 23 goles en 47 encuentros, con seis goles en la UEFA Europa League.

Dato: Sporting de Lisboa lo fichó a Braga recientemente por 30 millones de euros, cifra récord en el mercado interno de Protugal.

Facundo Pellistri

20250610 Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias Facundo Pellistri de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

Nacimiento: 20/12/2001 / Club: Panathinaikos, GRE

Partidos en la selección: 39 / Partidos en el ciclo Bielsa: 27

Con 27 partidos en los 34 que dirigió Marcelo Bielsa, Pellistri es el segundo jugador con más convocatorias del rosarino, lo que demuestra la confianza que le tiene el DT. El extremo, tras su paso a Panathinaikos de Grecia, perdió la vidriera que tenía en sus anteriores equipos, pero eso no mermó su presencia en la selección, aunque se perfila para ser suplente y deberá pelear el puesto con Canobbio y Zalazar.

Dato: Con sus 24 años, volverá a ser el jugador más joven del plantel de Uruguay como lo fue en Qatar 2022.

Brian Rodríguez

Brian Rodríguez en la selección uruguaya vs Perú Eliminatorias FOTO: AFP

Nacimiento: 20/05/2000 / Club: América, MEX

Partidos en la selección: 33 / Partidos en el ciclo Bielsa: 16

Brian Rodríguez tendrá su primer mundial luego de no haber estado en los planes de Diego Alonso en las anteriores Eliminatorias, en las que había jugado 11 partidos con Tabárez hasta noviembre de 2021. Marcelo Bielsa le dio nuevamente la camiseta celeste al contar con él desde sus primeros amistosos, llevándolo luego a la Copa América y ahora a la Copa del Mundo, donde se espera que sea una alternativa y que pueda tener un partido consagratorio, algo que tiene en el debe.

Dato: Ha marcado un solo gol en la era Bielsa, en el primero de sus 16 partidos ante Nicaragua. En total tiene cuatro tantos con la celeste.

Maximiliano Araújo

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Maximiliano Araújo Foto: Leonardo Carreño

Nacimiento: 15/02/2000 / Club: Sporting, POR

Partidos en la selección: 28 / Partidos en el ciclo Bielsa: 28

Maxi Araújo es sin dudas el jugador predilecto de Bielsa en la selección uruguaya, siendo el primero convocarlo y quien tiene más presencias, con 28 de los 34 partidos que dirigió el rosarino. Llega al Mundial 2026, su estreno en el torneo de la FIFA, tras una gran temporada en Sporting de Lisboa, donde crece año a año, y luego de una gran Liga de Campeones en la que cayeron en cuartos de final ante Arsenal. Se espera que siga en esa línea y corone una gran Copa del Mundo.

Dato: Jugó el 82,35% de los partidos en el ciclo Bielsa, siendo el que tiene más presencias con el DT.

Delanteros

Rodrigo Aguirre

Uruguay Colombia, eliminatorias 2026/Rodrigo Aguirre Foto: Leonardo Carreño

Nacimiento: 01/10/1994 / Club: Tigres, MEX

Partidos en la selección: 10 / Partidos en el ciclo Bielsa: 10

Otro de los jugadores que llegó a la selección uruguaya de la mano de Marcelo Bielsa y a sus 29 años, cuando fue citado por primera vez en noviembre de 2024 para Las Eliminatorias, en la que jugó siete de sus 10 partidos en el combinado. Aguirre se ganó su lugar entre los tres delanteros de área y tendrá su primer mundial, en el que se espera que sea una opción de recambio para ir a buscar los partidos.

Dato: En 10 partidos marcó tres goles con la selección, uno cada 209 minutos jugados.

Federico Viñas

Uruguay ante República Dominicana / Federico Viñas Federico Viñas

Nacimiento: 30/06/1998 / Club: Real Oviedo, ESP

Partidos en la selección: 11 / Partidos en el ciclo Bielsa: 11

Como Aguirre, Fede Viñas es otro de los atacantes que Bielsa sumó a la selección en su cilo y que estará en el Mundial 2026 tras su aceptable actuación en Oviedo de España. Tuvo su gran debut celeste en el triunfo ante Argentina en La Bombonera y se consolidó en el plantel el año pasado. Con 27 años, llega en un buen momento y podría ser el compañero de ataque de Darwin Núñez.

Dato: Nueve goles marcó en su reciente temporada en LaLiga de España, en la que disputó 33 partidos.

Darwin Núñez

Uruguay Colombia, eliminatorias 2026/Darwin Nuñez Foto: Leonardo Carreño

Nacimiento: 24/06/1999 / Club: Al Hilal, KSA

Partidos en la selección: 38 / Partidos en el ciclo Bielsa: 21

Ahora sí, sin Luis Suárez ni Edinson Cavani, luego de compartir con ellos plantel en Qatar 2022, Darwin Núñez será el 9 celeste en el Mundial 2026, con todo lo que eso implica. Llega al torneo con la incertidumbre de cómo estará su ritmo de juego, luego de una insólita situación que vivió en Al Hilal al no ser tenido en cuenta por la liga local y jugar su último partido el 16 de febrero. Pero eso parece no poner en duda su titularidad en el equipo de Marcelo Bielsa.

Dato: Lleva 13 partidos sin marcar goles con Uruguay, el último fue en el 5-0 ante Bolivia en la Copa América 2024.