Las medidas que tomó la AFA tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por el presidente Claudio Chiqui Tapia, anunció las medidas que se llevarán a cabo durante la fecha 4 del Torneo Clausura argentino a raíz de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a sus 68 años de edad en Rosario.
Además de un mensaje de apoyo, la AFA emitió un comunicado para informar los homenajes que se harán en señal de duelo. "La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", manifestó.
Las medidas y los homenajes de la AFA
En primera instancia, se determinó que en la previa de todos los encuentros de la fecha 4 del Torneo Clausura se realizará un minuto de silencio en todas las categorías del fútbol argentino en honor a Jorge Messi y el uso de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, los jugadores y el cuerpo técnico.
Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo, según roza el comunicado oficial.
Los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura
Sábado 8/8
- 14.45: Deportivo Riestra vs Estudiantes de La Plata
- 14.45: Atlético Tucumán vs Sarmiento
- 17.00: Tigre vs River Plate
- 19.15: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield
- 21.30: Independiente vs Platense
- 21.30: Instituto vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Domingo 9/8
- 15.00: San Lorenzo vs Huracán
- 17.45: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Barracas Central
- 17.45: Defensa y Justicia vs Newell's Old Boys
- 20.15: Argentinos Juniors vs Racing Club
Lunes 10/8
- 19.00: Belgrano vs Banfield
- 21.00: Talleres vs Lanús
- 21.15: Unión vs Central Córdoba