Críticas de Castillo al patrullaje con vehículos del Ejército generaron malestar en Presidencia: Orsi había pedido a ministros que evitaran contradecirlo públicamente

Las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social e histórico referente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo , sobre la decisión del Poder Ejecutivo de utilizar vehículos del Ejército para patrullar algunos barrios de Montevideo generaron malestar dentro de Presidencia, ya que a fines de mayo, en un Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi había pedido que no lo contradijeran públicamente .

En diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10), Castillo cuestionó la idea del gobierno de utilizar vehículos del Ejército Nacional para patrullar los barrios más peligrosos de Montevideo.

"Si uno se queda con la primera noticia, era shockeante, nos dejaba con la pregunta de qué estaba pasando" , expresó.

Castillo cuestionó que el Ejército patrulle las calles y aseguró que "no es una buena imagen para la sociedad"

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" Me impactó la noticia, cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado, no me gustó ; por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, Sandra Lazo , de Defensa, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto ", continuó.

En cuanto a esto, señaló que lo explicado por la secretaria de Estado fue la "información que se trasladó orgánicamente al Frente Amplio" y a sus integrantes.

Preguntado sobre si el tema se debió comunicar de otra forma, Castillo consideró que sí, aunque sostuvo que con el "diario del lunes, somos todos unos cracks".

"Para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa", apuntó después.

Horas después de las declaraciones de Castillo, el presidente Yamandú Orsi se refirió al tema y defendió el objetivo de la medida.

"Yo lo que leí es que hay un tema de imagen, pero no es un tema de imagen, es un tema de acción. Hay que resolver", dijo el mandatario.

"Lo que se piense, lo que cada uno piense, lo profundizaremos en el próximo gabinete. La gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo", añadió.

Según informó Búsqueda, en Presidencia las manifestaciones del ministro de Trabajo fueron recibidas con cierto "malestar".

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, tiene previsto reunirse este viernes con el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, para avanzar en la implementación de la iniciativa.

Ese mismo día, durante el Consejo de Ministros, Orsi expondrá los detalles del proyecto al resto del gabinete antes de realizar una presentación pública, de acuerdo con las fuentes consultadas por el consignado medio.

El episodio se produce semanas después de que, a fines de mayo, durante un Consejo de Ministros, Orsi pidiera a los integrantes de su gabinete fortalecer la coordinación interna y evitar contradicciones públicas respecto de las decisiones del gobierno.