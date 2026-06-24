Castillo cuestionó que el Ejército patrulle las calles y aseguró que "no es una buena imagen para la sociedad"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social e histórico referente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo , cuestionó la idea del gobierno de utilizar vehículos del Ejército Nacional para patrullar los barrios más peligrosos de Montevideo.

"Si uno se queda con la primera noticia, era shockeante, nos dejaba con la pregunta de qué estaba pasando" , expresó sobre el comienzo de su oratoria el jerarca ministerial en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 12).

" Me impactó la noticia, cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado, no me gustó ; por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, Sandra Lazo , de Defensa, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto ", continuó.

"No son los militares en la calle", dijo ministra de Defensa sobre vehículos del Ejército que patrullarán con la Policía

Senadora del Frente Amplio defendió uso de vehículos militares en patrullajes: "No tiene nada que ver con militarizar a la Policía"

En cuanto a esto, señaló que lo explicado por la secretaria de Estado fue la "información que se trasladó orgánicamente al Frente Amplio" y a sus integrantes.

Además, explicó que durante el próximo Consejo de Ministros se tratará el mecanismo mediante una "propuesta concreta" presentada por los involucrados.

Preguntado sobre si el tema se debió comunicar de otra forma, Castillo consideró que sí, aunque sostuvo que con el "diario del lunes, somos todos unos cracks".

"Para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa", apuntó después.

"Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta, hay que tratar de no confundir roles", añadió.

Consultado sobre los dichos del presidente sobre que restaba definir la "mejor forma jurídica" para aplicar la idea, señaló que "el elegido por la ciudadanía es el presidente de la República".

"Yo no tengo ninguna información. No sé si hubo información anteriormente, yo no la tenía hasta que la leí ayer", cerró sobre el tema.

Los dichos de Orsi sobre el tema

El presidente de la República, Yamandú Orsi, explicó que la intención del gobierno de utilizar vehículos blindados del Ejército Nacional para apoyar a la Policía Nacional en el patrullaje de barrios peligrosos consiste en "utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando".

Orsi señaló en una rueda de prensa desde Paysandú que conversó de este tema con los ministros de Interior (Carlos Negro), de Defensa (Sandra Lazo) y de Economía (Gabriel Oddone), pero que los detalles de la propuesta serán analizados en la próxima reunión de gabinete.

El mandatario dijo que la iniciativa no estará necesariamente limitada a Montevideo, ya que en la frontera el Ejército Nacional ya cumple tareas de vigilancia, así como en el perímetro de las cárceles.

"Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo. Pero lo vamos a resolver", sostuvo el presidente y agregó que dependiendo de qué "infraestructuras" se utilicen, se requerirá la presencia de militares o no.

En el caso de los vehículos Mamba, por ejemplo, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz explicó que necesariamente requieren de la conducción por parte de un militar, ya que el manejo es una tarea compleja y especializada.

"Hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército y otras que, de repente, pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende cuál. Pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles", dijo Orsi.

El anuncio de Carlos Negro en el Parlamento

Horas atrás, según informó El Observador, se conoció a nivel público que el Ministerio del Interior trabajaba junto al Ministerio de Defensa Nacional en un convenio que permitirá a la Policía realizar patrullajes en las "zonas con mayor incidencia de criminalidad" en vehículos del Ejército Nacional.

"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones", señaló Negro durante su concurrencia a la comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, según informó Búsqueda en primera instancia y según surge de la versión taquigráfica de la sesión.

El ministro señaló que los vehículos "son doce en total" y que estarán "a cargo como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional".