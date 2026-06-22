La Policía patrullará barrios con "mayor incidencia de criminalidad" con vehículos del Ejército, anunció Negro

El Ministerio del Interior trabaja junto al Ministerio de Defensa Nacional en un convenio que permitirá a la Policía realizar patrullajes en las " zonas con mayor incidencia de criminalidad " en vehículos del Ejército Nacional .

Así lo dijo el ministro Carlos Negro en el Parlamento, cuando concurrió a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes convocado por la oposición para exponer sobre el Plan Nacional de Seguridad.

Allí, Negro aseguró —tal como informó Búsqueda en primera instancia y según surge de la versión taquigráfica—: "Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones".

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Así son los vehículos blindados Mamba MK-7 del Ejército que la Policía utilizará para patrullar barrios con alta incidencia criminal

El ministro señaló que los vehículos " son doce en total " y que estarán " a cargo como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional ".

"Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea", sostuvo el ministro en relación a esas operaciones que Interior desplegó para contener los homicidios.

En el caso de Dominio, Negro explicó en la comisión que se trata de una "intervención territorial y policiamiento focalizado en zonas determinadas". Como ejemplo, el ministro mencionó el "barrio Marconi", donde en las últimas semanas se registraron varios tiroteos.

En el caso de Atenea, Negro subrayó que "aplica una estrategia de actividad policial basada en inteligencia, conocida como ILP para prevenir y disuadir homicidios".

Cómo son los vehículos militares Mamba

Los vehículos Mamba MK-7 fueron presentados en marzo de este año y consistieron en una donación por parte de Estados Unidos. En total, los 14 vehículos están valuados en unos US$ 11 millones, según se informó en su momento.

En la página del Ejército Nacional se detalla que se trata de blindados diseñados para "operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados" con un "diseño de vanguardia que maximiza sus capacidades de rendimiento".

"Cuenta con gran movilidad y capacidad de recuperar vehículos blindados de transporte de personal en entornos sumamente hostiles, habiendo sido además probado en combate", agrega el portal del Ejército.