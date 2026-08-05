Video: así fue el momento en que policías asistieron un parto de urgencia y ayudaron a nacer a una bebé

Una mujer dio a luz durante la madrugada de este miércoles con la ayuda de efectivos policiales , que asistieron un parto de urgencia en la zona de Luis Batlle Berres y Ruta 5 , en Montevideo, antes de que llegara una ambulancia. El hecho quedó registrado en un video que compartió el Ministerio del Interior.

Según informó la Policía, funcionarios del Área de Respuesta Operativa de la Jefatura de Zona Operacional IV fueron enviados al lugar por el Centro de Comando Unificado (CCU) , luego de recibir un llamado que alertaba sobre una mujer que se encontraba en trabajo de parto.

Al llegar, los efectivos constataron que el nacimiento era inminente y que no había tiempo para esperar la llegada del personal médico, por lo que comenzaron a asistir a la madre.

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Como resultado de la intervención, nació una niña, a quien su madre decidió llamar Milagros .

Tras el parto, los policías verificaron que la bebé respirara con normalidad, realizaron el pinzamiento y corte del cordón umbilical y la abrigaron, permaneciendo junto a la madre hasta la llegada del apoyo sanitario.

Posteriormente, con la colaboración de otro móvil policial, madre e hija fueron trasladadas a un centro asistencial, donde quedaron bajo atención del personal de salud.