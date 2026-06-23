"La idea es utilizar infraestructura que a Interior le estaría faltando": Orsi sobre blindados del Ejército para apoyar a la Policía

El presidente de la República, Yamandú Orsi , explicó que la intención del gobierno de utilizar vehículos blindados del Ejército Nacional para apoyar a la Policía Nacional en el patrullaje de barrios peligrosos consiste en " utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando ".

Orsi señaló en una rueda de prensa desde Paysandú que conversó de este tema con los ministros de Interior (Carlos Negro), de Defensa (Sandra Lazo) y de Economía (Gabriel Oddone), pero que los detalles de la propuesta serán analizados en la próxima reunión de gabinete .

La semana pasada Negro anunció en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que Interior estaba trabajando con Defensa para firmar un convenio que permita a la Policía Nacional contar con el apoyo de 12 blindados modelo Mamba , que fueron donados por Estados Unidos y terminaron de llegar a Uruguay en marzo pasado .

El ministro aseguró en la comisión que estos vehículos cumplirían órdenes de la Policía Nacional .

Orsi dijo que la iniciativa no estará necesariamente limitada a Montevideo, ya que en la frontera el Ejército Nacional ya cumple tareas de vigilancia, así como en el perímetro de las cárceles.

"Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo. Pero lo vamos a resolver", sostuvo el presidente y agregó que dependiendo de qué "infraestructuras" se utilicen se requerirá la presencia de militares o no.

Ejército del Uruguay

En el caso de los vehículos Mamba, por ejemplo, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz explicó que necesariamente requieren de la conducción por parte de un militar, ya que el manejo es una tarea compleja y especializada.

"Hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército y otras que, de repente, pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende cuál. Pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles", dijo Orsi.

Al igual que sucede con los militares que cumplen tareas de vigilancia en las cárceles, el mandatario sostuvo que para estos operativos policiales el gobierno tendrá que ver qué tipo de incentivo se ofrece.

"Así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que si alguno de esos vehículos son manejados por ellos tengan también un incentivo o será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma pero el concepto es recursos que el Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar", subrayó.

Consultado sobre las similitudes que pueden existir entre la propuesta actual y la que presentó en su momento el excandidato a la Presidencia Jorge Larrañaga, Orsi respondió: "Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro y exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, en otras no, pero lo mejor para el país es lo que yo voy a proponer".