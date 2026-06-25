Se achica el margen de Uruguay para ser uno de los ocho mejores terceros tras los resultados de este miércoles a la noche en el Mundial 2026; mirá cómo están las tablas y los partidos clave que quedan

Los resultados de los partidos de este miércoles en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá achicaron el margen de que Uruguay pueda avanzar como uno de los mejores terceros en caso de perder con España y quedar con dos puntos en la tabla de su grupo, lo que mejoraría relativamente en caso de empatar y llegar a tres unidades.

La selección uruguaya encara la última jornada al filo de la eliminación con 2 puntos producto de dos empates y segundo en su tabla, con las mismas unidades que Cabo Verde, que a al misma hora jugará con Arabia Saudita (1 punto).

Es una final para el conjunto celeste, que necesita ganar a España (4 puntos) para llegar a 5 y clasificarse segura como primera de grupo a la vez.

En esta calculadora de El Observador podés simular los resultados y ver la suerte de Uruguay en la última fecha del Mundial 2026.

"Calentura", pero equipo unido: desmienten problemas en la interna de la selección uruguaya tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026

El partido reciente de Uruguay en el que Marcelo Bielsa tuvo que aplicar un planteo "no preferido" y que le puede servir como ensayo para el duelo contra España

El empate ante España deja a la celeste en una situación tan incierta e inquietante que puede derivar incluso en el adiós al torneo, pendiente del marcador entre Cabo Verde (2 puntos) y Arabia Saudita (1 punto).

Si Uruguay iguala, necesitaría entonces que también lo hicieran sus otros rivales y por menos o los mismos goles que ella. Si venciera cualquiera de las dos, a la celeste sólo le vale el triunfo.

Si el equipo de Marcelo Bielsa pierde y queda tercero con 2 puntos, las opciones se achican.

Los resultados de este miércoles y la tabla de terceros

La selección uruguaya tiene 2 puntos y en caso de perder, con ese puntaje, será muy complicado avanzar porque solamente uno de los ochos mejores tiene hasta el momento esas unidades, Cabo Verde, a la espera de los juegos de este jueves.

Por eso, el empate puede ser clave para la celeste y llegar a la línea de 3 puntos.

Los partidos de este miércoles tuvieron resultados que generaron movimientos en la tabla de terceros puestos.

Por ejemplo, en el grupo de México, lo ideal para Uruguay era que Corea del Sur ganara a Sudáfrica y los locales a Uzbekistán, que estaba tercero con un punto, pero los africanos sorprendieron, quedaron segundos, y los asiáticos pasaron a ser terceros con 3 puntos.

En los otros grupos que se cerraron este miércoles, Bosnia quedó con 4 y lidera la tabla de terceros, mientras que Escocia cerró en esa ubicación en su serie y con 3 puntos.

Los partidos de este jueves

Este jueves habrá otros seis partidos y hay resultados que deberían darse para que la tabla de mejores terceros no tenga más movimientos.

En los partidos de las 17:00 por el Grupo E lo ideal sería que Ecuador y Curazao, ambos con 1 punto, pierdan sus respectivos partidos ante Alemania y Costa de Marfil.

En los encuentros de las 20:00 por el Grupo F, Suecia es el mejor tercero con 3 puntos y jugará ante Japón, segundo con 4, mientras que Holanda (4) jugará ante Túnez (0 punto).

Y en los juegos de las 23:00, Estados Unidos juega ante Turquía, ya eliminada, mientras que Australia y Paraguay se enfrentan y ambos tienen 3 puntos, siendo los guaraníes los que ocupan el tercer puesto.

Encuentros del viernes y sábado

De cara a los partidos del viernes, Uruguay jugará con otros resultados vistos cuando a las 21:00 se mida ante España en Guadalajara.

Serán los del Grupo I, con el partido entre los punteros Noruega y Francia, pero con la atención en Senegal vs Irak, ambos sin puntos hasta el momento, donde lo ideal sería un empate y que el mejor tercero quede con un punto.

En la medianoche del sábado, ya sabiendo el resultado de Uruguay vs España, jugarán por el Grupo G Egipto, líder con 4, ante Irán, segundo con 2, y Bélgica, tercero con 2, ante Nueva Zelanda, último con 1.

En la jornada del sábado se cerrarán los grupos.

Por el L, Croacia está tercero con 3 puntos y jugará ante Ghana, segundo con 4, mientras que el líder Inglaterra, líder con 6, jugará ante Panamá, sin puntos y último.

En el Grupo K, Congo es el mejor tercero con 1 punto y debe jugar con Uzbekistán, último sin puntos, partidos en el que a la celeste le serviría un empate, mientras que Colombia (6 puntos) y Portugal (4) jugarán por el primer y segundo puesto.

Y en el grupo de Argentina, los campeones lideran con 6 y cierran con Jordania (0 punto), mientras que Austria y Argelia, ambos con 3 unidades, definirán quién se queda con el segundo puesto y cuál queda tercero.