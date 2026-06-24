El partido reciente de Uruguay en el que Marcelo Bielsa tuvo que aplicar un planteo "no preferido" y que le puede servir como ensayo para el duelo contra España

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tuvo recientemente un encuentro que, por las características del rival, podría asimilarse a lo que pueda ocurrir el próximo viernes ante España, en el crucial partido en el que la celeste buscará el pase a los 16avos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata del jugado en la Fecha FIFA de marzo ante Inglaterra en Wembley, que terminó con empate 1-1, y que, si bien fue un amistoso, pudo haber tenido situaciones y planteos que podrán replicarse en Guadalajara.

Uruguay formó con Fernando Muslera, en su regreso a la selección; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera (Juan Manuel Sanabria, 87), y Joaquín Piquerez, quien se lesionó y fue reemplazado por José María Giménez a los 16’; Federico Valverde, Manuel Ugarte (Emiliano Martínez, 87), Giorgian De Arrascaeta (Darwin Núñez, 87); Agustín Cannobio, que también volvió en ese partido, (Brian Rodríguez, 87), Rodrigo Aguirre (Federico Viñas, 64) y Maximiliano Araujo (Facundo Pellistri, 64)

Cuando parecía que el encuentro se iba con un 0-0, Inglaterra se puso arriba en el minuto 81 en un gol de Ben White, tras un córner, en una jugada en la que Uruguay reclamó falta de Adam Wharton a José María Giménez. Mientras que el empate celeste llegó por intermedio de Federico Valverde, de penal, a los 90+4.

La dura crítica de medios de Inglaterra sobre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al partido ante España por el Mundial 2026

La sorprendente ubicación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en una estadística que confirma el ADN de esta celeste en el Mundial 2026

“No es lo que preferimos”

El primer recuerdo de ese partido es que el equipo de Bielsa tuvo una notoria faceta defensiva, muy diferente a lo que suelen ser sus equipos. Algunos comentarios señalaron que el DT se había adaptado al tradicional estilo uruguayo de esperar y no tanto de proponer, tema del que el entrenador ha reflexionado en sus últimas apariciones.

En aquel partido jugado en Londres los datos marcaron que los locales tuvieron el 63% de posesión, mientras que los celestes quedaron en 37%.

Marcelo Bielsa de Uruguay y el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel en el partido jugado en Wembley FOTO: AFP

Para hacer una comparación a grandes rasgos, el promedio posesión de España en el actual ciclo de Luis De la Fuente ronda entre 60% y 64%.

“La posesión fue de Inglaterra, eso nos obligó a defender, nos llevó a tener que en muchos momentos del primer tiempo recuperar, sostener, sin poder llevar la pelota al campo rival. No es lo que preferimos, obviamente. Creamos poco peligro, pero Inglaterra no creo más peligro que nosotros”, dijo Bielsa en la conferencia de prensa postpartido en Wembley.

“Hubo dos tercios del cotejo donde la pelota no fue nuestra, aunque hubo momentos de esos 70’ donde pudimos equilibrar. En el último tercio del partido de a poco fuimos mejorando”.

Un estilo diferente

El DT también destacó algunos aspectos del planteo que tuvo que hacer Uruguay aquel día. "Nosotros creamos poco peligro e Inglaterra no creó más que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron muchas más pelotas para intentar atacar y nosotros tuvimos menos", señaló.

También valoró el desempeño físico, algo que será clave ante España, un equipo con llegada más en bloque, con posesiones largas, y no tanto con velocidad y banda como los de Thomas Tuchel. "El equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande. El hecho de que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota", dijo.

"Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualarlo un poco más al trámite y después del gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio, que se extendió después del uno a uno", reiteró Bielsa.

Guillermo Varela y Agustín Canobbio en el partido entre Inglaterra y Uruguay en Wembley Foto: EFE

El DT destacó que, en comparación con lo que había sido el amistoso con Estados Unidos, con una dura goleada 5-1 en noviembre pasado, y el último previo al de Wembley, Uruguay fue "un equipo más compacto, más aguerrido y con cierta capacidad de elaboración de juego por los costados".

“Especialmente por el derecho, aunque menos por el izquierdo y por el eje del medio donde conviven Valverde, De Arrascaeta y Aguirre, pero no tuvimos profundidad”, indicó.

Las llegadas de Agustín Canobbio

En aquel partido, Canobbio fue quien tuvo las únicas dos situaciones en el primer tiempo, comenzando por la banda derecha y llegando a definir con remates desde el borde del área, los que se fueron por arriba del travesaño.

El extremo derecho se ganó la titularidad en el Mundial 2026 tras ingresar ante Arabia Saudita y estar en el once inicial ante Cabo Verde, partido en el que marcó uno de los goles. El otro lo hizo Maxi Araújo, quien ocupa la banda izquierda y lleva dos goles en su primera Copa del Mundo.

“Creamos muy poco peligro”, reconoció el DT en aquel juego de marzo.

El gol de Inglaterra llegó en un tiro de esquina y antes los locales también estuvieron cerca de abrir el marcador también de pelota quieta, uno de los puntos flojos que la celeste ha padecido en el Mundial, si bien España no recurre a ese recurso para llegar al gol.

Federico Valverde de Uruguay ante Jordan Henderson de Inglaterra FOTO: AFP

“Defendimos bien, eso tiene valor, pero nos costó manejar el trámite del partido ya que no pudimos o esporádicamente tuvimos momentos de dominio. El trámite globalmente lo controló Inglaterra”, agregó el rosarino en Wembley.

Bielsa destacó como “aspectos positivos” de Uruguay que fue “un equipo conjuntado, cercano, combativo, aguerrido, enérgico”, lo que deberá repetir el viernes. “Pero con falta de creatividad”, reconoció.

El DT tuvo una reflexión en esa conferencia que luego reiteró en la que dio en el Complejo Celeste tras dar la lista de convocados. “La conclusión para los dos equipos es la misma: el juego ofensivo es la materia más difícil de aprobar, Inglaterra debe valorar la cantidad de pelotas de atacar que tuvo y lamentar no crear peligro, mientras que nosotros lamentamos no haber dispuesto de más pelotas claras para atacar y aumentar las opciones de gol”, destacó.

Ante España este viernes se medirá a una selección que viene de golear a Arabia Saudita y que entre sus principales indicadores se destaca como la que más pases hace, la más precisa en sus pases y la segunda con más remates al arco.

En Wembley, de visitante, el resultado final fue de empate, un marcador que le podría servir a Uruguay para pasar a la siguiente fase del Mundial.