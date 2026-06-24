La dura crítica de medios de Inglaterra sobre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al partido ante España por el Mundial 2026

El decisivo cruce entre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y España en Guadalajara, en el marco de la fase de grupos del Mundial 2026, acaparó la atención de los principales analistas del fútbol internacional. Desde Inglaterra, medios de prestigio y plataformas de análisis táctico global han comenzado a desmenuzar el presente de Uruguay tras el reciente empate ante Cabo Verde. Las conclusiones del periodismo británico dejan un panorama agridulce para los charrúas: un aplauso cerrado a las individualidades ofensivas, pero una profunda preocupación por el rendimiento colectivo de cara a una cita de máxima exigencia.

En el foco de los elogios británicos aparece, de manera unánime, el nombre de Maximiliano Araújo .

El atacante se transformó en la chispa más brillante y desequilibrante de la celeste en lo que va del torneo, consolidándose como el argumento ofensivo más sólido gracias a sus dos goles anotados y a su asistencia a Agustín Canobbio en el segundo tanto ante los africanos.

Su capacidad para romper líneas y su verticalidad encajan a la perfección con el histórico "vértigo" que Bielsa le imprime a sus equipos.

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Pero no todos los comentarios son positivos. Los analistas ingleses advierten que el gran momento de Maximiliano Araújo corre el riesgo de quedar en la nada si el bloque colectivo no encuentra un equilibrio urgente.

El principal llamado de atención radica en lo que describen como una preocupante "vulnerabilidad defensiva" colectiva.

En su crónica firmada por el periodista deportivo Sam Blitz, Sky Sports, el prestigioso canal británico calificó las fallas defensivas en el último partido ante Cabo Verde como un retroceso "diabólico para cualquier nivel" y expuso cómo el muro de Uruguay se desarmó con facilidad ante el rival, tildando la última línea charrúa como un bloque frágil y poco sólido de cara a lo que se viene ante España.

Los errores en el retroceso y las desatenciones en la marca costaron caro en las primeras jornadas y han encendido las alarmas en medios de Europa, respecto al combinado uruguayo.

Uruguay ante Cabo Verde Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Según las crónicas tácticas, este Uruguay "aún alcanzó el volumen colectivo ideal" que requiere una Copa del Mundo. }

El diagnóstico británico es tajante: la propuesta de presión alta de Bielsa resulta fascinante, pero deja excesivos espacios expuestos que una selección de la jerarquía técnica de España -capaz de dominar los hilos del partido con posesiones largas- podría castigar severamente.

La reconocida revista británica especializada en táctica y rendimiento, Total Football Analysis, fue la que analizó el cruce decisivo frente a España.

En su reporte para este encuentro, advirtió explícitamente que la celeste "ha dejado dudas y puede ser abierta fácilmente por rivales directos y veloces", señalando que el plantel todavía arrastra lagunas y no alcanzó el volumen de juego colectivo ideal para neutralizar a una potencia de la jerarquía técnica de los españoles.

El viernes Uruguay se jugará el destino en el Mundial 2026 y deberá demostrar que puede corregir sus grietas a tiempo.