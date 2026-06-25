Un hombre murió tras descompensarse y chocar contra un auto en Parque Rodó: el otro conductor intentó reanimarlo

Un hombre murió este miércoles luego de sufrir una descompensación mientras conducía por la zona de bulevar Artigas y Gastón Ramón , en la zona de Parque Rodó , confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo .

Según informó en primera instancia Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes de la Policía capitalina, el episodio ocurrió cuando el vehículo de la víctima impactó levemente contra la parte trasera de otro automóvil que circulaba por la zona.

Tras sentir el choque, el conductor del vehículo afectado descendió para ver qué había ocurrido y constató que el otro automovilista presentaba aparentes signos de estar sufriendo un evento cardíaco .

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Ante esa situación dio aviso a la Policía e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada de los equipos de emergencia .

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, encontraron al hombre tendido en el suelo. A pesar de las maniobras de asistencia realizadas por el otro conductor y de la intervención posterior de los presentes, el hombre murió en el lugar.

El caso está en manos de la Policía local, que trabaja en esclarecer los detalles detrás del caso.