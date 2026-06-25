Terremoto en Venezuela: qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y qué países podrían estar en foco de nuevas réplicas

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles volvieron a poner el foco sobre las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Aunque el país sudamericano no forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico , los especialistas siguen de cerca la evolución de la actividad tectónica en distintas regiones del océano más grande del mundo, donde se concentra cerca del 90% de los terremotos registrados a nivel global.

Según reportes difundidos por organismos sismológicos internacionales, los movimientos registrados en la nación caribeña estuvieron vinculados a la interacción entre las placas del Caribe y Sudamericana , una zona históricamente activa desde el punto de vista geológico.

El Cinturón de Fuego del Pacífico , también conocido como Anillo de Fuego , es una extensa franja de aproximadamente 40.000 kilómetros que rodea gran parte del océano Pacífico. Allí convergen varias placas tectónicas que se desplazan de manera constante, acumulando tensiones que periódicamente se liberan en forma de terremotos y erupciones volcánicas.

Los mapas y los gráficos que muestran la magnitud y el impacto de los potentes terremotos en Venezuela

La región abarca las costas occidentales de América, desde Chile hasta Alaska , y continúa por Asia y Oceanía , incluyendo países como Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda . Más del 75% de los volcanes activos del planeta se encuentran en esta zona.

Terremoto en Venezuela: cuáles son los países bajo observación tras los últimos sismos

Si bien los expertos aclaran que un terremoto en un país no provoca automáticamente otro en una región distante, las naciones ubicadas sobre el Cinturón de Fuego mantienen sistemas permanentes de monitoreo debido a su elevada actividad sísmica. Entre ellas figuran Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda.

Terremoto en Japón Agencia Meteorológica de Japón (Asahi.com)

En las últimas horas, Japón registró un terremoto de magnitud 6,9 frente a sus costas. La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, pidió a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas mientras continúan las tareas de evaluación de daños.

Venezuela en estado de emergencia

Mientras continúan las tareas de rescate, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó múltiples réplicas posteriores al doble terremoto que afectó especialmente a La Guaira, Caracas y otras regiones del norte del país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y pidió extremar las precauciones ante nuevos movimientos sísmicos.

"Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional", señaló la mandataria en X.

Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja, marcada por el impacto de la catástrofe natural que ha afectado a varias regiones del territorio nacional. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Los especialistas advirtieron que las réplicas pueden extenderse durante días o incluso semanas después de un evento de gran magnitud, por lo que recomiendan evitar estructuras dañadas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.