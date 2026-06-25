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Orsi expresó su solidaridad con Venezuela y ofreció ayuda tras los devastadores terremotos

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano", escribió el mandatario

25 de junio de 2026 7:50 hs
Terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela

Foto: AFP / Manaure Quintero

El presidente Yamandú Orsi expresó este miércoles la solidaridad de Uruguay con Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país y puso a disposición del gobierno venezolano la colaboración que considere necesaria ante la emergencia.

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió Orsi en sus redes sociales.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que señaló que Uruguay “sigue con atención las informaciones que emanan de Venezuela en torno al impacto causado por los terremotos, deseando que las tareas de rescate de las personas afectadas transcurran exitosamente”.

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Además, la Cancillería informó que la Sección Consular de Uruguay en Venezuela mantiene contacto con la comunidad uruguaya residente en ese país para verificar su estado de salud.

La Sección Consular de Uruguay en Venezuela se encuentra en contacto con la comunidad de compatriotas en dicho país, a efectos de corroborar su estado de salud. A tales efectos se informa el número de contacto de emergencia: 0058 424 238 03 70.

“El gobierno uruguayo se pone a disposición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para apoyar de las formas que estén a su alcance en las arduas tareas que tiene por delante y reitera su solidaridad con el hermano pueblo venezolano”, concluye el comunicado.

Según informó la Cancillería, hasta la noche del miércoles no se registraban ciudadanos uruguayos entre las víctimas de los terremotos.

Dos terremotos, edificios derrumbados y estado de emergencia

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles tuvieron magnitudes de 7,1 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y se registraron con apenas un minuto de diferencia. Los sismos provocaron el colapso de edificios y viviendas en Caracas y daños de consideración en varios estados del país.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón fueron algunas de las zonas más afectadas. Además, confirmó el cierre del aeropuerto internacional de Maiquetía por los graves daños sufridos en su infraestructura.

"Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados", afirmó Rodríguez, quien anunció que "estamos declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución".

La mandataria también informó que se suspendieron las clases y las actividades no esenciales, además de los servicios de metro y ferrocarril para facilitar las tareas de rescate. Asimismo, señaló que hubo afectaciones en los servicios de electricidad, agua y gas en distintas zonas del país, aunque aseguró que el resto de los servicios públicos continúa operativo.

Con el correr de las horas comenzaron a difundirse imágenes del derrumbe de edificios en Caracas y de graves daños en viviendas de La Guaira. El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó que había víctimas fatales. "Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", declaró.

Los movimientos sísmicos también se sintieron en Colombia y llevaron al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico a emitir una advertencia para las Islas Vírgenes, mientras que las autoridades de República Dominicana activaron una alerta para la isla.

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