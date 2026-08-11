"Caos completo": cómo vivió el terremoto Manizales, una ciudad entre edificios derrumbados y fachadas rotas

"Mi consultorio, todo se fue. No quedó nada".

Así se lamenta Paula Mejía, una odontóloga de Manizales, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes.

La policía le permitió entrar a ver qué podía salvar de su clínica, pero le dice a BBC Mundo que aún no se atreve a calcular las pérdidas.

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El sismo, registrado a las 7:34 de la mañana, tuvo el epicentro a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y a 96 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Y el Servicio Geológico Colombiano lo describió como "el de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década".

Y aunque Manizales, capital del departamento de Caldas, se encuentre a unos 90 kilómetros, del otro lado de la cordillera Occidental, su alcalde, Jorge Rojas, ha descrito la situación del municipio como "un caos completo".

Hasta el momento, la cifra oficial de muertos en la ciudad es de tres, mientras el total nacional supera el centenar, y el impacto estructural amplio.

Luis Felipe Molina R. / BBC News Mundo "Tenemos unos daños gigantescos", dijo el alcalde de Manizales, Jorge Rojas.

A falta de una radiografía completa, "porque la prioridad es atender la emergencia", el alcalde adelantó que hay más de 15 edificaciones totalmente colapsadas y cerca de un centenar con daños parciales.

"Es un momento crítico y difícil para nuestra ciudad", le dijo a RCN Radio. El terremoto "aquí fue impresionantemente fuerte y tenemos unos daños gigantescos".

Edificios caídos

No es la primera vez que los manizaleños se enfrentan a un terremoto.

Ya en 1999 sintieron los embates del sismo de magnitud 6,1, que tuvo su epicentro en Córdoba, en el departamento de Quindío, a 21 kilómetros de profundidad, y que dejó 1.185 fallecidos, 8.536 heridos y más de 35.000 viviendas destruidas o inhabitables en la región.

Este lunes, a la espera de cifras oficiales concluyentes, una de las imágenes de Manizales que quizá más se ha difundido desde Manizales es el de la catedral, con su torre nororiental inclinada a causa del sismo y los evangelistas que solía tener en lo alto de las agujas caídos.

Pero un recorrido por la ciudad hace evidente la destrucción de la infraestructura más allá.

AFP vía Getty Images Uno de las torres de la catedral de Manizares quedó inclinada a causa del sismo.

Uno de los edificios colapsados se situaba en la avenida Santander, frente a la Universidad Católica, y era ocupada generalmente por estudiantes.

Al cierre de esta crónica, la zona permanecía acordonada y los organismos de socorro seguían trabajando allí, al igual que en otros sectores de la ciudad.

Para ser un lunes laboral, los comercios deberían estar abiertos y las avenidas llenas de carros y buses, y, sin embargo, las vías lucen vacías.

José Barreto trabaja en la frutería Patty, en el popular sector de El Cable, uno de los más afectados. Un muro de un local contiguo se derrumbó y tuvo que cerrar.

"Nos quedamos sin agua y sin luz por el momento. Las ventas sí, graves, hasta que nos dejen volver a abrir", cuenta.

Unos 100 metros hacia el oriente, sobre la misma Avenida Santander, está el edificio Parque Médico, un complejo de empresas médicas y aseguradoras que suele estar muy concurrido a la hora exacta a la que tembló.

Desde mi edificio pude ver cómo se desprendió una enorme parte de una pared del complejo, cayendo a la calle y sepultando un vehículo rojo estacionado.

Luis Felipe Molina R. / BBC News Mundo Las autoridades municipales han llamado a los vecinos a no ingresar en los edificios dañados.

Al costado norte del Parque Médico, y sobre la avenida Juan Antonio Toro está el edificio Área Cable. Frente a los accesos de sus parqueaderos cayó otro pedazo de muro de las oficinas de una aseguradora. Entre los escombros se ven formularios con el membrete de Seguros Bolívar.

Jorge García estaba de turno como vigilante, a escasos cuatro metros. "Primero se sacudieron las instalaciones. Luego escuché un estruendo muy fuerte, que fue la pared de Parque Médico. Gracias a Dios no había vehículos entrando o saliendo, ni peatones", dijo.

Afuera, en el Café Tostao, también se cayó una pérgola.

El vigilante cuenta que dos personas resultaron lesionadas por esquirlas. Ahora trabaja desde la calle, mientras los ingenieros terminan la revisión del edificio.

"Lo que sigue es crítico"

El alcalde Rojas llamó a la población a mantenerse alejado de las estructuras afectadas.

"Le pedimos a la gente que no se meta a los escombros, por favor, porque eso es un riesgo. Que todo el mundo se quede en sus casas y que nadie saque los vehículos para poder seguir trabajando", dijo en su entrevista con RCN Radio.

También informó que se ha organizado un contingente de 500 miembros que están respondiendo a la emergencia, y que se ha habilitado ya un albergue en el coliseo mayor de la ciudad y que se planea abrir otros dos.

Informó de la suspensión de clases y llamó a la población a quedarse en casa y a no comprar masivamente en los supermercados, "porque no va a haber desabastecimiento".

Asimismo, "estamos haciendo todas las tareas administrativas para mover recursos para lo que sigue, porque lo que sigue es muy crítico. No podemos dejar edificios medio colapsados por semanas. Eso tiene que ser atendido en las próximas dos o tres semanas", subrayó.

Luis Felipe Molina R. / BBC News Mundo Las autoridades municipales han habilitado albergues para quienes se quedaron sin techo.

Y aclaró que las autoridades municipales están coordinándose con el director general de la Unidad de Gestión del Riesgo y el ministro de Interior, y que el presidente, Abelardo de la Espriella, está al tanto de la situación en la ciudad.

Por su parte, el mandatario, quien asumió el cargo el viernes, indicó en X que ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado que reúne a distintas instituciones para coordinar decisiones en la atención de los damnificados a nivel nacional.

BBC

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FUENTE: BBC