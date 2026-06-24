Ataque a balazos en Jardines del Hipódromo: un hombre murió y otro terminó herido, pero fuera de peligro

Un hombre murió y otro terminó herido tras ataque a tiros registrado en el barrio de Jardines del Hipódromo durante la noche del martes , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), el episodio fue detectado por el sistema ShotSpotter en la zona de Novara y Alsacia .

En esa zona la Policía localizó un auto con más de 20 impactos de bala, sangre y varios casquillos en la calle . En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

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Las víctimas fueron trasladadas con vida a un centro médico del barrio por un vehículo particular y abandonadas en la puerta de la emergencia .

Tras ser atendidos, uno de ellos, de 35 años, falleció en el lugar. La otra víctima, otro hombre de 28 años, se encuentra fuera de peligro.

Según información preliminar aportada por la Policía, el fallecido no poseía antecedentes penales, mientras que el herido registra antecedentes por delitos contra la propiedad.

El caso está en manos del departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que junto a la Fiscalía investigan los detalles detrás del homicidio.