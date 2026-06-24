"Situación especial" el 1° de julio: meteorólogo anticipa "precipitaciones importantes" tras la ola de frío

Mientras una masa de aire polar mantiene las temperaturas en niveles muy bajos en todo el país, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de una " situación especial " para el próximo 1° de julio.

" Muy buenos y fríos días ", saludó Ramis este miércoles al comienzo de su columna en Informativo Sarandí, donde se refirió tanto a la persistencia del frío como a las perspectivas para los próximos días.

Según explicó, la madrugada dejó temperaturas muy bajas en distintos puntos del país. En Montevideo, la mínima fue de 3 °C y se registró "una helada agrometeorológica ", mientras que en Lavalleja una estación automática reportó temperaturas por debajo de los cero grados.

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El meteorólogo atribuyó la continuidad de las bajas temperaturas a las condiciones atmosféricas actuales. " La circulación atmosférica no ayuda, está trayendo aire muy frío ", sostuvo.

En cuanto a las lluvias previstas para los próximos días, indicó que la depresión frontal que inicialmente podía generar precipitaciones durante el domingo modificó su trayectoria.

"La depresión frontal se corrió hacia Brasil y solo nos alcanzará de soslayo", explicó.

Según Ramis, el fenómeno afectará principalmente al este y sudeste del país. En el caso de Montevideo, se traduciría en "unos chaparrones, poca cosa".

La atención puesta en el 1° de julio

Más allá del pronóstico inmediato, el meteorólogo llamó la atención sobre lo que muestran los modelos para el comienzo de julio. Lo que no será "poca cosa", señaló, es lo que podría ocurrir el miércoles 1° de julio, cuando podría registrarse "alguna situación especial".

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, para esa jornada se proyectan "algunas precipitaciones importantes".

No obstante, Ramis aclaró que se trata de una previsión a varios días de distancia y que seguirá siendo monitoreada, ya que el modelo meteorológico "cambia todos los días". Por esa razón, indicó que el escenario será ajustado y afinado a medida que se acerque la fecha.