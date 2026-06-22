Un ciclón extratropical frente a Uruguay impulsará una masa de aire polar: Metsul prevé una de las semanas más frías del año

El invierno comenzó con fuerza en el Cono Sur y Uruguay se prepara para una semana marcada por lluvias, fuertes vientos, heladas y una irrupción de aire polar que podría convertir a los próximos días en uno de los períodos más fríos de 2026.

Según advirtió la firma meteorológica brasileña Metsul, la combinación de un frente frío, la formación de un ciclón extratropical sobre el Atlántico y el ingreso de una potente masa de aire polar generará condiciones típicamente invernales en Uruguay y gran parte de la región.

Los meteorólogos señalan que se trata de la incursión de aire polar más intensa registrada en lo que va del año y que sus efectos se sentirán especialmente entre el martes 23 y el sábado 27 de junio.

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El fenómeno estará asociado a una zona de baja presión que comenzará a intensificarse sobre el Atlántico durante este lunes.

De acuerdo con Metsul, el sistema evolucionará rápidamente hasta transformarse en un ciclón extratropical que se desplazará al este de Uruguay y Argentina durante el martes.

La profundización del ciclón favorecerá el ingreso de vientos fríos desde el sur y el suroeste sobre Uruguay, impulsando el avance de la masa de aire polar y provocando un marcado descenso de las temperaturas.

Aunque los vientos más intensos se esperan sobre el océano y el sur de Brasil, la circulación asociada al sistema también se hará sentir en territorio uruguayo, especialmente en las zonas costeras.

Frente frío, lluvias y cambio de tiempo

Antes de la llegada del aire más frío, un frente frío avanzará sobre la región provocando inestabilidad y precipitaciones.

El sistema frontal es el responsable del cambio de masa de aire que comenzará a notarse desde este lunes, con abundante nubosidad, lluvias aisladas y un progresivo descenso térmico.

Tras el pasaje del frente llegará el aire polar, que se instalará sobre el Río de la Plata y gran parte del sur de Sudamérica.

La masa de aire polar más intensa de 2026

Metsul sostiene que esta será la irrupción de aire frío más fuerte del año hasta el momento, superando los episodios registrados durante mayo y junio.

Los modelos meteorológicos muestran una potente bolsa de aire polar avanzando por el interior del continente, una trayectoria denominada "continental" que suele favorecer un enfriamiento más extenso e intenso.

Aunque el núcleo más severo del frío se concentrará sobre el sur de Brasil, Uruguay quedará dentro de la zona de influencia de la masa de aire, con varios días consecutivos de temperaturas bajas y condiciones propicias para la formación de heladas.

Heladas y madrugadas muy frías

La segunda mitad de la semana estará dominada por un sistema de alta presión que favorecerá cielos más despejados, aire seco y vientos débiles.

Para los meteorólogos, esa combinación constituye el escenario ideal para que las temperaturas se desplomen durante las madrugadas.

Por ese motivo, se espera que entre el miércoles y el sábado se registren algunas de las mañanas más frías del año tanto en Uruguay como en el sur de Brasil.

Las heladas podrían ser frecuentes en amplias zonas del interior uruguayo, especialmente en áreas rurales y alejadas de la costa.

Una semana de pleno invierno

Los especialistas consideran que la combinación de lluvias, viento, ciclón extratropical, aire polar y heladas convertirá a esta semana en una firme candidata a ser la más fría de 2026 hasta el momento.

Para Uruguay, el escenario estará marcado por jornadas de ambiente invernal, temperaturas por debajo de los valores normales para gran parte del día y madrugadas especialmente frías, en un comienzo de invierno que llega con características típicas de las grandes irrupciones polares del Cono Sur.