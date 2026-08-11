Eclipse solar de agosto 2026: cómo ver en vivo el fenómeno astronómico desde Uruguay

El miércoles 12 de agosto tendrá lugar el Eclipse solar total que atravesará Groenlandia , Islandia , el norte de Rusia y España , además de una pequeña zona de Portugal . El fenómeno será uno de los principales acontecimientos astronómicos de 2026, pero no podrá observarse directamente desde Uruguay .

Para quienes estén en el país y o algún otro punto del hemisferio sur y quieran seguir el evento, la alternativa será hacerlo mediante la transmisión en vivo de la NASA que permitirá observar su trayectoria.

La NASA anunció una cobertura especial para seguir el fenómeno a distancia, por lo que no será necesario encontrarse dentro de la franja de totalidad para verlo.

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Además, la agencia espacial estadounidense ya permite consultar el mapa de recorrido de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre y determinar en qué lugares será visible, tanto en su magnitud total como parcial.

Mapa del Eclipse solar 2026

La NASA publicó el mapa de la trayectoria del eclipse solar del miércoles 12 de agosto sobre la superficie terrestre. Los límites norte y sur de la trayectoria están representados en azul, y la línea central en rojo.

Mapa del Eclipse solar 2026 Eclipse.gsfc.nasa.gov

Eclipse solar 2026 | Puntos de observación habilitados en España y hora de plenitud

Andalucía : 20:32–20:34

: 20:32–20:34 Aragón : 20:30

: 20:30 Asturias : 20:28

: 20:28 Illes Balears : 20:32–20:33

: 20:32–20:33 Canarias : Eclipse parcial - 19:52-19:53, hora insular

: Eclipse parcial - 19:52-19:53, hora insular Cantabria : 20:27–20:28

: 20:27–20:28 Castilla-La Mancha : 20:31–20:32

: 20:31–20:32 Castilla y León : 20:29–20:31

: 20:29–20:31 Cataluña : 20:31–20:32

: 20:31–20:32 Comunidad Valenciana : 20:31–20:33

: 20:31–20:33 Extremadura : 20:31

: 20:31 Galicia : 20:28–20:29

: 20:28–20:29 Comunidad de Madrid : 20:30–20:31

: 20:30–20:31 Región de Murcia : 20:33–20:34

: 20:33–20:34 Navarra : 20:29–20:30

: 20:29–20:30 País Vasco : 20:27–20:29

: 20:27–20:29 La Rioja: 20:29–20:30

¿Cómo seguir el Eclipse solar desde Uruguay?

La transmisión en vivo de la NASA será la principal opción para observar el Eclipse solar 2026 desde Uruguay. La cobertura permitirá seguir las imágenes captadas desde distintos puntos ubicados dentro de la trayectoria del fenómeno, donde la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar.

El fenómeno comenzará durante el día en el norte de Rusia y avanzará hacia Groenlandia, Islandia y Europa. En España y en el extremo noroeste de Portugal, el fenómeno podrá observarse durante la tarde, cerca del atardecer.

La totalidad del eclipse solar 2026 durará menos de dos minutos.

La NASA también ofrece un mapa interactivo del eclipse que permite seleccionar distintos puntos del planeta y consultar los horarios correspondientes al fenómeno. La herramienta fue desarrollada por el Laboratorio de Sistemas Planetarios del Goddard Space Flight Center y permite calcular los tiempos del evento.