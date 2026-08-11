¿Cuáles son los seis sitios postulados por Uruguay para ser Patrimonio Mundial?

Uruguay tiene seis sitios incluidos en la Lista Indicativa de la UNESCO , el registro en el que los Estados identifican los bienes que consideran aptos para una futura candidatura a Patrimonio Mundial .

La nómina reúne paisajes naturales y culturales, espacios urbanos, conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos distribuidos entre Montevideo , Colonia , Flores y el Río de la Plata .

La presencia en esta lista no implica una declaración formal. Se trata de una etapa previa que permite identificar los bienes que podrían ser presentados posteriormente ante el Comité del Patrimonio Mundial. En el caso uruguayo, las opciones fueron incorporadas entre 2005 y 2015 y abarcan desde las pinturas rupestres de Chamangá hasta la arquitectura moderna de Montevideo .

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La Isla de Flores se encuentra en el Río de la Plata y combina valores naturales, históricos y culturales. La propuesta contempla tanto el territorio insular como su entorno fluvio-marino.

El lugar tuvo un papel destacado durante el siglo XIX por su utilización como espacio de cuarentena para inmigrantes. Allí funcionó un lazareto, además de hospitales, cementerios, instalaciones sanitarias y otros edificios vinculados con el control de enfermedades. También conserva testimonios de la actividad marítima y de la llegada de inmigrantes.

Islas de Flores

La UNESCO destaca su diversidad biológica y el bajo nivel de intervención humana en determinados sectores de la isla. La propuesta fue presentada por Uruguay en 2015 bajo los criterios culturales II y IV.

2. Barrio Peñarol: casco histórico y paisaje industrial ferroviario

El segundo sitio se encuentra en Montevideo y está vinculado directamente con la expansión del ferrocarril y la industrialización uruguaya a finales del siglo XIX.

El conjunto se desarrolló alrededor de los talleres y la estación ferroviaria instalados por la empresa británica Central Uruguay Railway. La propuesta incluye viviendas de trabajadores y jerarquías, talleres, oficinas, estación, teatro y cine, un centro social, un almacén, un puente ferroviario y otros espacios asociados con la actividad industrial.

El área comprende alrededor de 24 hectáreas y unos 33.000 metros cuadrados construidos. Parte de la maquinaria histórica de los talleres todavía se conserva y algunas instalaciones continúan en funcionamiento. Para la UNESCO, representa un ejemplo de ciudad industrial vinculada con la expansión del ferrocarril durante la Revolución Industrial.

3. La Rambla de Montevideo

La Rambla de Montevideo es otra de las propuestas uruguayas. El sitio comprende un sistema de espacios públicos vinculado por una vía destinada a vehículos y peatones que acompaña la costa del Río de la Plata durante unos 22 kilómetros.

La propuesta considera siete segmentos: Rambla Sur, Parque Rodó-Punta Carretas, Punta Carretas-Trouville-Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda y Carrasco.

Rambla Sur

El conjunto integra playas, parques, miradores, espacios públicos y edificios de distintas épocas. La documentación presentada ante la UNESCO destaca especialmente su relación con el paisaje costero, su arquitectura y el papel que adquirió como espacio de uso colectivo para los habitantes de Montevideo.

4. Arquitectura moderna del siglo XX de Montevideo

Esta candidatura no corresponde a un único edificio, sino a un conjunto de obras arquitectónicas, espacios urbanos e intervenciones paisajísticas realizadas en Montevideo entre 1915 y 1965.

La propuesta incluye construcciones de las décadas de 1920, 1930, 1940, 1950 y 1960, con influencias de diferentes corrientes internacionales. Entre ellas aparecen el racionalismo, el Art Déco, el expresionismo, el estilo internacional y distintas vertientes de la arquitectura moderna.

Palacio Salvo

También se contemplan sectores urbanos, parques, instalaciones deportivas y conjuntos hospitalarios. La UNESCO considera que este patrimonio refleja el intercambio entre las ideas arquitectónicas europeas y su adaptación al contexto social, cultural y geográfico de Uruguay.

5. Chamangá: área de pinturas rupestres

En el departamento de Flores se encuentra Chamangá, un área arqueológica que concentra la mayor cantidad de sitios con pinturas rupestres identificados en Uruguay.

La zona comprende aproximadamente 100 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 40 pinturas registradas. Las representaciones fueron realizadas sobre bloques de granito y presentan principalmente motivos geométricos y abstractos, con predominio de tonalidades rojizas.

Chamangá

Las investigaciones arqueológicas estiman que algunas de estas pinturas tienen más de 2000 años. En el área también se encontraron materiales líticos, cerámicas y restos vinculados con antiguas ocupaciones de grupos de cazadores, recolectores y pescadores. Uruguay presentó esta propuesta ante la UNESCO en 2005 bajo el criterio cultural III.

6. Área insular y bahía de Colonia del Sacramento

La sexta propuesta comprende la bahía y las islas ubicadas frente a Colonia del Sacramento. El objetivo es ampliar el conjunto patrimonial asociado a la ciudad histórica de Colonia, que fue incorporada a la Lista del Patrimonio Mundial en 1995.

La zona reúne testimonios vinculados con la historia marítima del Río de la Plata, los primeros asentamientos europeos, las rutas comerciales y la actividad portuaria desarrollada desde los siglos XVI y XVII.

Isla San Gabriel

La propuesta también incluye vestigios arqueológicos vinculados con antiguos fondeaderos, astilleros y naufragios. Entre los espacios mencionados se encuentra la isla San Gabriel, relacionada con los primeros asentamientos marítimos de la región. La candidatura fue presentada en 2005 bajo los criterios culturales IV y V.