Uruguay tiene un "déficit histórico" de docentes de Matemática: qué propone la Academia de Ingeniería

Un informe de la Academia Nacional de Ingeniería advierte que la enseñanza y el aprendizaje de Matemática constituyen “problemas persistentes y críticos” en Uruguay y señala que la falta de docentes titulados representa “un déficit histórico” para el sistema educativo.

El documento, titulado La educación en matemática: análisis y propuestas y elaborado por Julio Fernández, sostiene que las dificultades en esta disciplina se reflejan en “altos niveles de repetición, rezago y abandono”. También condicionan las trayectorias educativas y la formación de recursos humanos en áreas vinculadas con “la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Según los últimos anuarios estadísticos del Ministerio de Educación y Cultura considerados en el informe, Matemática concentra el 14% de quienes ingresan a profesorado, pero solamente el 6% de los graduados.

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La Academia plantea que el problema requiere “acciones coordinadas y de largo plazo” y propone atraer jóvenes a la docencia mediante becas, incentivos y campañas de prestigio profesional.

Solamente 3% terminó la carrera en cuatro años

El problema no se limita a la cantidad de estudiantes que eligen la carrera. De quienes ingresaron al profesorado de Matemática en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y el Centro Regional de Profesores (CeRP) del Litoral entre 2005 y 2014, “solamente 3% se graduaron en la duración nominal”.

Otro estudio recogido por el documento ubicó en 70% la tasa de abandono del profesorado de Matemática en el CeRP del Norte.

Entre 2008 y 2017 egresaron 275 profesores de Matemática del IPA y el CeRP del Litoral. El 76% se graduó en Montevideo. Dentro de ese grupo, 39% atravesó una trayectoria “lenta y discontinua”, con interrupciones superiores a un año.

El trabajo durante la carrera aparece como uno de los principales factores. La mayoría de los graduados comenzó a ejercer como docente mientras todavía estudiaba y tres de cada cuatro consideraron que “la falta de tiempo impactó en la duración de su carrera”.

El informe sostiene que la posibilidad de trabajar antes de terminar el profesorado “puede haber eliminado la necesidad de un título” y haber reducido los incentivos para retomar los estudios.

A esto se suman “las dificultades académicas”, como perder exámenes, tener que recursar materias o enfrentar problemas serios con determinados cursos. Los estudiantes también mencionaron “desorganización administrativa, falta de recursos” y diferencias entre el nivel de los cursos y las exigencias de los exámenes.

La preparación anterior constituye otra dificultad. El documento señala que “una base insuficiente en la educación media” puede afectar el progreso de los futuros profesores. Por eso propone incorporar “cursos remediales o de nivelación” para reducir el abandono temprano.

Un déficit que lleva décadas

Matemática es “una de las materias con menor porcentaje de docentes titulados” en la educación media. En 1995, solamente el 13% tenía título. La proporción llegó a 38% en Secundaria en 2007, pero volvió a caer a 32% en 2012.

Los datos utilizados para describir esta evolución son históricos y el informe no incluye una actualización del porcentaje para 2026. Sin embargo, define la situación como un “déficit histórico” y vincula su persistencia con los problemas de ingreso, permanencia y egreso del profesorado.

El documento también identifica una distribución desigual de los docentes dentro del sistema público. Los profesores con mayor grado, antigüedad y salario “tienden a concentrarse en los centros menos vulnerables”. En cambio, los docentes de los primeros grados aparecen con mayor frecuencia en instituciones con contextos desfavorables.

Para la Academia, esta distribución “podría contribuir a la inequidad de aprendizajes” entre estudiantes de distintos entornos socioeconómicos.

Las Academias cuestionan que la habilidad matemática sea un “don innato”

Las academias nacionales de Ingeniería, Ciencias, Economía y Medicina sostienen que la neurociencia cuestiona la idea de que la habilidad matemática sea un “don innato”. Según el diagnóstico difundido por las instituciones, todos los estudiantes pueden desarrollar estas capacidades cuando reciben “los estímulos y las metodologías adecuadas”, aunque el comunicado no identifica los estudios neurocientíficos utilizados como respaldo.

El planteo forma parte de los informes La educación en matemática: análisis y propuestas, elaborado por la Academia Nacional de Ingeniería en 2026, y Enseñanza de la Matemática en Uruguay: algunas reflexiones, presentado por el Grupo Interacadémico para la Educación Matemática en 2024. Los documentos describen a la matemática como una disciplina “abstracta y jerárquica”, en la que los vacíos conceptuales generados durante los primeros años dificultan los aprendizajes posteriores.

Las cuatro Academias proponen fortalecer el razonamiento lógico-matemático desde la primera infancia y sustituir la enseñanza basada en la repetición por una práctica centrada en la argumentación y la resolución de problemas.