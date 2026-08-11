Anthropic ya le pone marca de agua a todo el texto que escribe Claude

Anthropic empezó a ponerle marca de agua al texto que generan sus modelos , incluido Claude. Lo confirmó en una página de soporte actualizada: todos los modelos lanzados después del 2 de agosto ya salen con esa tecnología incorporada, según informó TechCrunch el 11 de agosto.

La marca de agua es una señal incrustada en el propio texto que permite identificar que fue producido por una IA. Como forma parte del texto, viaja cuando alguien lo copia y lo pega en otro lado, y puede sobrevivir a algunas ediciones.

"Como la marca de agua es parte del texto, va a viajar con el texto cuando se copie y pegue en otro lado, y puede persistir a través de algunas ediciones. La marca de agua se aplica a nivel del modelo , lo que significa que va a estar presente sin importar de qué producto o superficie de Claude venga el texto", dice la página de soporte.

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Eso implica que alcanza a todos los productos de la empresa : la API de la plataforma Claude, Claude, Claude Code, Claude Cowork y Claude Tag. Para los archivos, en cambio, Anthropic usa C2PA , un estándar abierto de marcado que ya adoptaron otras compañías del sector.

La empresa también dijo que va a extender el soporte a los modelos anteriores. Lo que no está claro es cuánta edición hace falta para borrar la marca de un texto: TechCrunch consultó a Anthropic sobre ese punto y todavía no obtuvo respuesta.

La regulación europea y el resto de las plataformas

El movimiento responde al Código de Transparencia de la Ley de IA de la Unión Europea, que entró en vigor el 2 de agosto. La norma exige que las empresas marquen el contenido generado o editado por inteligencia artificial de una forma que otros sistemas puedan identificar.

Anthropic no está sola. Black Forest Labs, Google, Meta, Microsoft, OpenAI y Synthesia también se comprometieron a cumplir con el código europeo.

En paralelo, otras plataformas avanzan en la misma dirección para evitar la presión regulatoria y el rechazo de los usuarios. La semana pasada, la plataforma de música con IA Suno anunció que va a marcar los temas creados en su servicio, después de una seguidilla de demandas.

El mes pasado, el servicio de newsletters Substack se asoció con Pangram para señalar contenido generado con IA. Su CEO, Chris Best, apuntó contra el "Claudefishing", un término que se usa para quienes generan contenido con IA y lo presentan como propio.