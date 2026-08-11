Uruguay es uno de los tres países del mundo donde más aumentó el uso de ChatGPT en el último trimestre

Uruguay es uno de los tres países del mundo donde más aumentó el uso de ChatGPT en el segundo trimestre de 2026. Junto con Perú y Costa Rica, encabezó la mejora en la clasificación global de mensajes per cápita, según el primer informe país por país que publicó OpenAI.

El documento, titulado De preguntar a hacer: cómo el mundo está utilizando ChatGPT y difundido el 6 de agosto, es la primera vez que la empresa abre datos desagregados por país sobre cómo se usa su producto.

Según el informe, en el segundo trimestre el uso creció más rápido en zonas de Latinoamérica, Oceanía y África que en el resto del mundo. Los países que arrancaron con tasas de adopción per cápita más bajas están alcanzando a los que adoptaron primero.

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La adopción sigue en aumento en Norteamérica y Europa, pero algunas zonas del hemisferio sur ya llegan a tasas per cápita similares , señala el texto.

Los datos surgen de OpenAI Signals, la plataforma del equipo de investigación económica de la empresa. El conjunto refleja solo los mensajes de cuentas Free, Go, Plus y Pro: las que administran particulares y no organizaciones.

La región también se despega en un uso puntual. El contenido multimedia —generar, analizar o recuperar imágenes y archivos— es el caso de uso que más rápido crece a nivel mundial y ya representa el 7,8% de los mensajes globales desde el lanzamiento de ChatGPT Images 2.0, en abril de 2026.

En Brasil y Colombia más de uno de cada diez mensajes enviados a ChatGPT se clasifica como multimedia. Aun así, el rubro queda detrás de los usos principales: orientación práctica, redacción y búsqueda de información.

Qué le pide Uruguay a ChatGPT

El informe clasifica los mensajes en tres categorías: hacer (pedirle al sistema que produzca algo o complete una tarea), preguntar (buscar información o aclaraciones) y expresar (opiniones, ideas, mensajes personales).

En el uso laboral uruguayo, hacer es la categoría más grande con 45,3%, seguida por preguntar con 30,1% y expresar con 24,5%.

Fuera del trabajo la distribución se invierte: preguntar trepa a 47,3% y expresar a 39,7% —entre las dos suman 87% de los mensajes— mientras que hacer queda en 13%.

El patrón uruguayo coincide con el global. A nivel mundial, las personas tienen más del doble de probabilidades de usar ChatGPT para completar una tarea o crear algo en el trabajo que fuera de él.

El informe registra además un corrimiento etario. La proporción de mensajes enviados por personas mayores de 35 años aumentó en casi todos los países y hoy es 5% mayor que hace doce meses, tomando solo a quienes declararon su edad en la plataforma.