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La complicación extra que le generó a Diego Aguirre en Peñarol la suspensión del partido con Montevideo City Torque

Peñarol tiene a tres jugadores con cuatro tarjetas amarillas y ahora le quedan solo dos partidos por jugar antes del clásico contra Nacional

11 de agosto de 2026 12:07 hs
Roberto Fernández&nbsp;

Roberto Fernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol entrenó este martes en horas de la mañana y el entrenador Diego Aguirre comenzó a trabajar con miras al partido que su equipo jugará el domingo a la hora 18.30 contra Central Español en el estadio Campeón del Siglo.

No podrá ser entre semana esta ni la próxima porque City Torque tiene actividad por Copa Sudamericana, ante Tigre.

¿Cambio de estrategia? Peñarol quería jugar el partido suspendido ante Montevideo City Torque, pero la derrota de Nacional hizo pensar en disputarlo cuanto antes el clásico del Clausura

La Mesa Ejecutiva tomó una resolución con el partido suspendido entre Montevideo City Torque y Peñarol

Tampoco las dos semanas siguientes porque el calendario depara disputa de Copa AUF Uruguay.

Esto supone una complicación para Peñarol porque el clásico con Nacional se avecina y hay tres jugadores con cuatro tarjetas amarillas y en caso de que vean la quinta quedarán automáticamente suspendidos por un partido.

Ellos son Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez y Luis Angulo.

En caso ser amonestados contra Central Español, no podrán jugar en la tercera fecha contra Deportivo Maldonado en el Campus.

En cambio, si la amarilla la ven contra los fernandinos no podrán jugar en la cuarta fecha, el domingo 29 de agosto contra Nacional en el Campeón del Siglo.

El partido contra City Torque le achicó a Aguirre las posibilidades de ir administrando esas tarjetas.

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