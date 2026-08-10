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La Mesa Ejecutiva tomó una resolución con el partido suspendido entre Montevideo City Torque y Peñarol

Un candidato a presidente de Peñarol calificó la resolución de la Mesa como una "nueva y dura derrota política"

10 de agosto de 2026 21:43 hs
Una de las torres lumínicas del Estadio Charrúa, antes de la suspensión del partido entre City Torque y Peñarol&nbsp;

Una de las torres lumínicas del Estadio Charrúa, antes de la suspensión del partido entre City Torque y Peñarol 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La Mesa Ejecutiva adoptó este lunes una resolución sobre el partido que Montevideo City Torque y Peñarol debían jugar el sábado por la primera fecha del Torneo Clausura. El encuentro fue suspendido por apagón en el estadio Charrúa.

La Mesa fijó la fechas 2 para el siguiente fin de semana.

¿Qué decidió con respecto al partido suspendido? Que se juegue "cuando el calendario lo permita", dijeron a Referí.

City Torque juega este miércoles a la hora 19.00 contra Tigre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cambio de estrategia? Peñarol quería jugar el partido suspendido ante Montevideo City Torque el sábado, pero la derrota de Nacional, hizo pensar en jugar cuanto antes el clásico del Torneo Clausura

Posiciones de la Tabla Anual tras el empate de Deportivo Maldonado y Racing: sin jugar, Peñarol sigue puntero

La revancha será el siguiente miércoles.

Dependerá de si City Torque avanza en la copa la fijación del encuentro. Los cuartos de final de la Sudamericana comenzarán el 8 de setiembre.

El primer miércoles que City Torque tendrá libre será el 26 de agosto. Esa es la semana previa al clásico entre Peñarol y Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El otro miércoles, el 2 de setiembre, después del clásico, hay fecha fijada por Copa AUF Uruguay.

La Mesa basó su resolución en el artículo 59 del Reglamento General que regula la actividad de los clubes en torneos internacionales y que dice: "A los efectos de proteger la actuación de los equipos uruguayos en los torneos internacionales, la fijación de sus partidos en las competencias oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, mientras estén compitiendo en los mismos, se realizará -sin perjuicio de la facultad atribuida por el artículo 29º, lit. a) del Estatuto- de la siguiente forma: a) si juega internacionalmente el día martes, su participación por la actividad local se disputara el sábado anterior; b) si juega internacionalmente el día jueves, su participación por la actividad local se disputara el domingo posterior; c) si juega internacionalmente los días miércoles de una semana y el martes de la siguiente, su participación por la actividad local entre medio de esas dos semanas, será el sábado; d) si juega internacionalmente los días miércoles de una semana y el miércoles de la siguiente, su participación por la actividad local entre medio de esas dos semanas, será el domingo; e) si juega internacionalmente el jueves de una semana y el martes de la siguiente, no jugara en la actividad local entre medio postergándose su partido para el primer miércoles en que su actividad internacional se lo permita; f) si juega internacionalmente los días miércoles, su participación en la actividad local será normal. (AGE de 10/8/2005, ítem 6.3).

59.2- Los partidos que por cualquier causa sean postergados los fines de semana, no previstos en el ítem precedente, se disputaran el primer miércoles disponible que lo permita la actividad internacional, en el caso de que el o los clubes en cuestión estén participando de ella".

Así se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura

Pablo Schiavi, quien creó el Movimiento Libertadores 1966 y que será candidato a las elecciones de Peñarol, criticó a la dirigencia aurinegra por la resolución adoptada por la Mesa: "Una nueva y dura derrota política de Peñarol que duele, que no se arregla con estados de WhatsApp, donde siempre el que pierde es el Club, sus socios y sus hinchas que siempre están. A esta altura, ya no vale lamentarse, en noviembre hay que cambiar Peñarol y cambiar a todos".

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