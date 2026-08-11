¿Sin querer o queriendo? El golazo de Alex Vázquez en Racing a Deportivo Maldonado y lo que dijo tras el partido

El volante de Racing , Alex Vázquez, volvió a tener un destacado rendimiento en el partido que su equipo empató 2-2 contra Deportivo Maldonado, el lunes en el Campus, en encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura.

El zurdo surgido en Liverpool fue autor de un gol espectacular con el cual rubricó el empate en tiempo agregado del primer tiempo.

La posición en que estaba, la pierna con la que remató y el lugar donde entró la pelota dio para sospechar de que el jugador había tirado al arco.

¿TIRÓ EL CENTRO O BUSCÓ EL ARCO? Álex Vázquez pateó de zurda desde la banda izquierda y la pelota cayó en el segundo palo para el 2-2 de Racing contra Deportivo Maldonado. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/KqTNuQO7F7

Sobre todo porque cuando el defensor le buscó bloquear el tiro no intentó una rosca con cara interna del pie que le permitiera saltar ese escollo y buscar un cabeceador que entrara al corazón del área chica.

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El juvenil de Racing que se prueba en Bayern Munich de Alemania, donde un selectivo de la academia disputa el Red&Gold Trophy y se encontró con una leyenda del fútbol

"No te voy a mentir, busqué tirar un centro y pegarle fuerte", le dijo Vázquez después al canal oficial del fútbol uruguayo.

El volante de 24 años cursa su segunda temporada en Racing, a donde llegó desde Miramar Misiones, y este fue su cuarto gol en el Cervecero, en 23 de los 24 partidos que tienes jugados el club.