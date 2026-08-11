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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 11 de agosto, según el BROU

11 de agosto de 2026 8:31 hs
Archivo: dólar

El dólar abrió este martes 11 de agosto en Uruguay con un valor de $ 39,05 la compra y $ 41,45 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este miércoles a A$ 1.470 la compra y A$ 1.520 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al lunes.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,87 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,67, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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