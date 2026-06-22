"Ni en Montevideo ni en Cabo Verde", la ironía mundialista con la que un meteorólogo descarta posibles nevadas en Uruguay

Mientras algunos meteorólogos y modelos europeos plantean la posibilidad de nevadas en zonas serranas esta semana, Guillermo Ramis afirmó que "las condiciones no están dadas" y pronosticó varios días de frío intenso con máximas de apenas 10 °C .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La llegada de una potente masa de aire polar a Uruguay abrió un debate entre meteorólogos sobre la posibilidad de que se registren episodios de nieve durante esta semana.

Mientras algunos especialistas sostienen que existen condiciones favorables para que el fenómeno pueda producirse en zonas serranas, el meteorólogo Guillermo Ramis descartó esa posibilidad y aseguró que el país atravesará una semana muy fría, pero sin nevadas .

Meteorólogo anuncia lluvias y posibles tormentas en Uruguay: cuándo llegan y cómo estará el fin de semana

"Se viene con todo": meteorólogo confirma la llegada de una ola polar, anuncia lluvias y no descarta aguanieve

Durante una entrevista en Informativo Sarandí (AM 690), Ramis fue contundente al referirse al tema.

"Pero nada de nieve, ni en la serranía, ni en Cabo Verde, ni en Montevideo, ni agua nieve, ni nada que se le parezca", afirmó.

"Las condiciones no están dadas para que haya ese tipo de fenómenos, solamente frío", agregó.

Los pronósticos que sí hablan de nieve

Las declaraciones de Ramis contrastan con otros análisis meteorológicos difundidos en las últimas horas.

El meteorólogo brasileño Igor Roik señaló en su cuenta de X que los modelos meteorológicos europeos muestran una alta probabilidad de episodios de nieve en Uruguay durante esta semana.

Según explicó, la irrupción de aire polar provocará un descenso promedio de unos 5 °C en las temperaturas del país.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain indicó días atrás a Montevideo Portal que existe la posibilidad de que se registren fenómenos de nieve durante la jornada del jueves.

El especialista aclaró que todavía no hay certezas y que el escenario dependerá de cómo evolucionen las condiciones atmosféricas en los próximos días, aunque señaló que, de producirse, sería principalmente en zonas de serranías.

En diálogo con El Observador, Bidegain ya había advertido que entre martes y jueves se registraría el frío "más importante del mes".

"Posiblemente estemos ante una pequeña ola de frío", sostuvo entonces. El meteorólogo Nubel Cisneros también coincidió en que la semana estará marcada por temperaturas inusualmente bajas.

"Nuevamente tendremos muy bajas temperaturas", afirmó a El Observador, sin descartar que la situación configure una ola de frío en la región.

La irrupción polar más fuerte del año

Más allá de las diferencias sobre la posibilidad de nieve, los especialistas coinciden en que Uruguay enfrentará uno de los episodios de frío más intensos de 2026.

La firma meteorológica brasileña Metsul advirtió que la combinación de un frente frío, la formación de un ciclón extratropical sobre el Atlántico y el ingreso de una masa de aire polar generará condiciones plenamente invernales en Uruguay y gran parte del Cono Sur.

Según la empresa, se trata de la incursión de aire frío más intensa registrada hasta el momento este año.

El sistema estará asociado a un ciclón extratropical que se desarrollará al este de Uruguay y Argentina durante el martes, favoreciendo el ingreso de vientos del sur y del suroeste y acelerando el descenso térmico.

Antes de la llegada del aire más frío, un frente frío provocará nubosidad, inestabilidad y algunas precipitaciones aisladas.

Máximas de 10 °C y posibles heladas

Ramis prevé que los días más fríos de la semana sean el martes y el miércoles. "El martes y miércoles la máxima son 10 grados", señaló.

De acuerdo con su pronóstico, este lunes la temperatura oscilará entre 7 °C y 12 °C. El martes irá de 6 °C a 10 °C y el miércoles de 5 °C a 10 °C. Además, anticipó la posibilidad de heladas agrometeorológicas hacia el final de la semana.

"Las mínimas del viernes, 4 grados. Heladas fundamentalmente agro en el interior", indicó.

Incluso sostuvo que Montevideo podría registrar alguna helada débil. "Acá en Montevideo podemos tener una heladita agro el viernes y el miércoles", comentó.

Pocas lluvias y un domingo con chaparrones aislados

Respecto a las precipitaciones, el meteorólogo consideró que la semana estará dominada por el frío más que por las lluvias. "El domingo algún chaparrón", adelantó.

Sin embargo, relativizó su importancia y afirmó que será "muy poca cosa" y que "no se puede considerar una lluvia".

Así, mientras los modelos y algunos meteorólogos mantienen abierta la puerta a eventuales episodios de nieve en las serranías, Ramis descarta ese escenario y apuesta a una semana marcada exclusivamente por el frío, las heladas y las temperaturas más bajas de lo que va del año.