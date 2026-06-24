"Más abrigo y más contención": Fundación Peluffo Giguens amplió Hogar La Campana para pacientes del interior con cáncer

De una pequeña casa donde recibían a pacientes oncológicos del interior que no tenían a dónde ir a una revolución en 2026: la Fundación Peluffo Giguens inauguró la ampliación del Hogar La Campana en una obra que duplicará su capacidad y les permitirá ofrecer 20 mil estadías por año.

"Hemos formado un equipo, entre pacientes, voluntarios, la sociedad, empresas y el Estado, que funciona como una familia y permite cubrir una necesidad de muchos uruguayos, permitiéndoles enfrentar de la mejor manera posible su situación oncológica ", destacó el presidente de la fundación, Jorge Bartesagui, durante la inauguración.

En diálogo con El Observador, la directora ejecutiva de la fundación, Soledad Izquierdo , expresó su emoción por la ampliación y destacó su importancia. "Es un crecimiento muy necesario. Nosotros venimos a capacidad llena hace tiempo" , sostuvo Izquierdo.

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Tras esto, la referente recordó las raíces del lugar que hace 40 años empezó con una pequeña casa donde alojaban a unas pocas personas .

"Nosotros comenzamos muy tímidamente con esto hace ya varias décadas con una pequeña casa donde, con unas pocas habitaciones, buscábamos afrontar la realidad de pacientes que venían del interior y dormían en la terminal de Tres Cruces", recordó.

Ahora, tras varios años de trabajo y gracias a la reciente ampliación, cuentan con la posibilidad de brindar 20 mil estadías por año. "Nuestro objetivo es seguir creciendo en forma constante, porque la necesidad es enorme", dijo.

La ampliación, señalaron a El Observador, busca responder a la "necesidad creciente" de alojamiento y contención para pacientes oncológicos del interior que deben permanecer en la capital durante sus procesos de atención médica.

"Hoy una persona que es diagnosticada y, a la que se le indica un tratamiento radiológico o de quimioterapia en el interior, no tiene otra opción más que venir a Montevideo y muchas veces los pacientes toman la decisión de no tratarse porque no tienen posibilidad real, ni económica, ni familiar de trasladarse durante 30 o 40 días a la capital", dijo.

"Esto tiene una incidencia directa sobre, obviamente, la expectativa de vida de un paciente con un diagnóstico de esta naturaleza. Entonces, nuestra decisión de ampliar el hogar estuvo basada en que hoy aproximadamente unas 5.000 personas que son usuarias de ASSE cada año requieren una solución de esta naturaleza para poder recibir tratamiento Y no existe ninguna otra opción para tratarse que no se va a trasladar. Y el hogar ofrece esa posibilidad", agregó.

Más allá del alojamiento y las "cuatro comidas diarias" de forma totalmente gratuita, el espacio brinda apoyo y acompañamiento del área psicosocial con "una asistente social que mira por todas las problemáticas" de la gente y una psicóloga que "acompaña" al paciente en "cada momento del proceso".

Las obras, el impacto y el corte de la cinta

Cedida a El Observador

Las obras de remodelación incluyeron la incorporación de diez nuevas habitaciones, donde se ofrecerán 62 camas simultáneamente, además de nuevos baños, la renovación de espacios comunes y una ampliación integral de la cocina.

Según informó la Fundación Peluffo Giguens, la nueva cocina cuenta ahora con equipamiento industrial y cámaras de frío y congelado, lo que permitirá optimizar la producción de alimentos para los residentes.

Además de las mejoras en infraestructura, el proyecto incorporó una dimensión artística orientada a generar espacios más cálidos y acogedores.

La artista uruguaya Agó Páez realizó una intervención mural en el comedor con la participación de pacientes y, además, donó una obra para un área de esparcimiento.

Por su parte, la fotógrafa Vera Tocchetti donó una serie de imágenes de naturaleza que fueron incorporadas a la decoración de las habitaciones con el objetivo de aportar bienestar y acompañamiento emocional a quienes atraviesan tratamientos complejos.

Desde la Fundación destacaron el impacto que tendrá la ampliación en la atención a los usuarios. "Cada espacio renovado representa más abrigo y más contención para quienes llegan desde lejos y encuentran en La Campana un hogar lejos de su hogar", señalaron.

La ceremonia de corte de cinta para la ampliación del lugar contó con la compañía de una ahora expaciente, Sonia, quien durante la jornada del evento terminaba su tratamiento.

"Conmovidos, entre abrazos, Sonia cortó la cinta en representación de los pacientes presentes", destacaron desde la organización.

Ampliación del Hogar La Campana Cedido a El Observador

La presentación realizada días atrás contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes de la Fundación, empresas colaboradoras y personas que participaron en la concreción del proyecto.

Entre las autoridades presentes se destacó la subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Claudia Peris; el director nacional de Arquitectura del MTOP, Martín Tierno y la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto.

Más que un alojamiento, un hogar

El Hogar La Campana brinda alojamiento, alimentación, apoyo psicológico y social, además de acompañamiento a personas con diagnóstico de cáncer y sus familias durante su estadía en Montevideo.

Los pacientes permanecen en promedio varias semanas en el hogar, por lo que la ampliación permite aumentar la cantidad de personas asistidas.

La organización, destacan, trabaja para promover la igualdad en el acceso a la prevención, el diagnóstico oportuno y los tratamientos necesarios, procurando mejorar la calidad de vida y las posibilidades de sobrevida de los pacientes.

La fundación también impulsa actividades complementarias como talleres de arte, acompañamiento psicológico y programas de apoyo a familias.

"Invitamos a participar en el voluntariado específico, que siempre necesitamos, y a ayudarnos a seguir manteniendo este proyecto", invitó la directora ejecutiva de la Fundación Peluffo Giguens, Soledad Izquierdo.