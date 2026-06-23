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"Desde afuera es fácil opinar": el mensaje de la pareja de uno de los jugadores de la selección uruguaya en el Mundial 2026 que valora "a quienes sienten esta camiseta"

"La fe nunca se pierde, y menos cuando se trata de Uruguay", señaló

23 de junio de 2026 15:30 hs
Paula Montilla, pareja de Guillermo Varela, en el Mundial 2026

Paula Montilla, pareja de Guillermo Varela, en el Mundial 2026

La pareja de uno de los futbolistas de la selección uruguaya que disputa el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá respaldó a los jugadores de la celeste luego de las críticas tras el empate ante Cabo Verde del pasado domingo y en la previa del crucial partido ante España el próximo viernes.

“Desde afuera es fácil opinar”, señaló Paula Montilla, pareja de Guillermo Varela, quien junto a su hija Milena están acompañando al lateral derecho en la Copa del Mundo.

Paula Montilla, pareja de Guillermo Varela, en el Mundial 2026

Paula Montilla, pareja de Guillermo Varela, en el Mundial 2026

La compañera de Varela destacó el esfuerzo que hacen los futbolistas de la selección.

“Yo valoro a quienes sienten esta camiseta, la defienden y dejan todo cada vez que salen a la cancha. Porque más allá del resultado, hay esfuerzo, sacrificio y una responsabilidad que muy pocos conocen”, escribió en un posteo de Instagram.

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Además, palpitó el partido ante España en el que la celeste se juega su continuidad en el Mundial 2026.

“Se puede ganar o perder, pero el compromiso no se negocia. Elijo creer siempre. La fe nunca se pierde, y menos cuando se trata de Uruguay. Vamo arriba”, señaló Montilla, con el emoji de un corazón vendado.

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