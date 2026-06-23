Prácticos portuarios: gobierno quiere generar libertad de elección en un sistema de poca competencia

El gobierno pretende introducir cambios en el sistema de prácticos portuarios con la intención de promover mayor competencia en la actividad. Las modificaciones apuntan a las lanchas que utilizan para trasladarse hasta las embarcaciones que asisten.

El proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida presentado por el Poder Ejecutivo la semana pasada incluyó un artículo que refiere a la libre elección de lanchas de practicaje por contratante .

La tarea de los prácticos consiste en guiar al capitán de la embarcación para el ingreso y salida de un puerto de manera correcta . Para realizar ese trabajo, el práctico utiliza una lancha que lo traslada hasta el barco que necesita de su servicio .

La exposición de motivos plantea que la reducción de los costos de escala en el puerto de Montevideo es fundamental para promover su uso como centro de distribución y concentración de cargas regional y añade que en el transporte de la hidrovía es importante mantener las condiciones competitivas del sistema portuario de Nueva Palmira.

Expone que “la existencia de mercados con operadores obligatorios y exclusivos no debe trasladarse a servicios donde es viable y preferible tener condiciones de competencia a los efectos de que el servicio sea más eficiente”.

Puerto de Montevideo Diego Martínez

El proyecto de ley señala que la elección del servicio de transporte de prácticos ha mantenido, a lo largo del tiempo, un diferencial en los costos de escala de los buques que arriban a las diferentes zonas y puertos uruguayos, en comparación con la contratación de servicios a la que habitualmente acceden los agentes representantes de armadores o navieras a nivel global.

Actualmente, recuerda el texto, el práctico portuario es quien tiene el derecho de elegir la lancha en la que se va a transportar y agrega que “no se ha podido garantizar la independencia entre ellos y los proveedores del servicio de lanchaje”.

En ese escenario, el gobierno propone que “quien contrata el servicio tenga la libertad de optar en un marco de competencia entre las lanchas que formen parte de la oferta de servicios". Por tanto, la elección del transporte debe ser realizada por la empresa que los utilizará y abonará.

En Uruguay hay dos asociaciones que realizan las tareas de practicaje: la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay.

Prácticos portuarios: qué había dicho la Comisión de Defensa de la Competencia

La discusión sobre el funcionamiento del sistema de prácticos portuarios lleva prácticamente una década y ya tuvo una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia en 2017. En ese momento, la comisión actuó tras una solicitud del Centro de Navegación (Cennave).

Una de las consultas fue sobre la elección de las lanchas. El Cennave expuso que “los integrantes de la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo eligen y designan, en exclusividad, en todas las ocasiones, las embarcaciones pertenecientes a su Sociedad”, algo que había provocado algunas inquietudes de asociados.

La resolución indicó que las corporaciones de prácticos justificaron esa elección en aspectos de seguridad. En el descargo expusieron que el práctico “es el que debe abordar o abandonar un buque, debe bajarse o subirse de la lancha en movimiento; debe confiar en la pericia de la tripulación, en la profesionalidad y su capacidad para la maniobra, porque en cada actuación pone en juego nada más ni nada menos que su propia integridad”.

Puerto de Montevideo Inés Guimaraens

La Comisión estimó que mediando razones de seguridad no era posible la configuración de una práctica anticompetitiva. Igualmente señaló que “no es posible desconocer que podrían ocultarse fines anticompetitivos bajo supuestos argumentos de seguridad”, dijo. Pero aclaró que “en la medida de que no surjan elementos que demuestren lo contrario, la justificación se presenta como suficiente”.

Más allá de ese aspecto, en términos generales la Comisión identificó “diversas disposiciones que podían oficiar como restricciones injustificadas a la competencia, al establecer barreras de entradas y fijar tarifas a través de procedimientos no competitivos”.

Sin embargo, el proyecto de ley que presentó el gobierno la semana pasada decidió avanzar sobre la libre elección de elegir las lanchas para los prácticos.

Al respecto. el docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Leonardo Veiga. dijo a El Observador que la ley contempla solamente uno de los puntos planteados por la Comisión en su informe.

En un documento redactado semanas atrás, el experto menciona que el transporte de prácticos es un foco sensible y agrega que el reglamento uruguayo les permite elegir la embarcación para las maniobras que se deben realizar.

“La solución no debería ser obligar al práctico a usar cualquier lancha, sino crear un sistema objetivo: embarcaciones habilitadas, estándares técnicos claros, auditorías, motivación de negativas por razones de seguridad y posibilidad de elección entre proveedores certificados”, había escrito.