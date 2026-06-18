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Dos hombres fueron asesinados en Montevideo en las últimas horas: los homicidios ocurrieron en Ituzaingó y Villa Española

Ambos casos están en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Fiscalía

18 de junio de 2026 9:56 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

En las últimas horas, dos hombres fueron asesinados en barrios diferentes de Montevideo, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de la capital.

El primer caso tuvo lugar en el barrio Ituzaingó sobre las 22:00 horas del miércoles, en la intersección de calles Besares y Juan Victorica.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima —un joven de 26 años— se encontraba junto a un amigo cuando, de repente, fueron abordados por dos personas que llegaron en moto.

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En este momento, el conductor del birrodado se bajó de su vehículo y efectuó varios disparos contra el hombre. Su amigo no sufrió heridas.

Tras tomar conocimiento del hecho mediante una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter, personal policial se dirigió hasta la escena y encontró a la víctima ya sin vida.

El otro homicidio ocurrió en el barrio Villa Española, en calles Larravide y Agaces. La víctima fue un hombre de 46 años, según informó el consignado medio.

Efectivos de la Policía fueron hasta el lugar, donde localizaron su cuerpo sin vida y varios casquillos de bala.

Ambos casos están en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Fiscalía, quienes trabajan en esclarecer las circunstancias detrás de los casos.

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