Dos hombres fueron asesinados en Montevideo en las últimas horas: los homicidios ocurrieron en Ituzaingó y Villa Española

En las últimas horas, dos hombres fueron asesinados en barrios diferentes de Montevideo , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de la capital.

El primer caso tuvo lugar en el barrio Ituzaingó sobre las 22:00 horas del miércoles, en la intersección de calles Besares y Juan Victorica .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima — un joven de 26 años — se encontraba junto a un amigo cuando, de repente, fueron abordados por dos personas que llegaron en moto .

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En este momento, el conductor del birrodado se bajó de su vehículo y efectuó varios disparos contra el hombre. Su amigo no sufrió heridas .

Tras tomar conocimiento del hecho mediante una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter, personal policial se dirigió hasta la escena y encontró a la víctima ya sin vida.

El otro homicidio ocurrió en el barrio Villa Española, en calles Larravide y Agaces. La víctima fue un hombre de 46 años, según informó el consignado medio.

Efectivos de la Policía fueron hasta el lugar, donde localizaron su cuerpo sin vida y varios casquillos de bala.

Ambos casos están en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y la Fiscalía, quienes trabajan en esclarecer las circunstancias detrás de los casos.