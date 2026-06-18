Conmoción en Brasil: una mujer fue a hacer rápel, se detuvo a ponerse repelente y murió tras caer por un precipicio

Una mujer de 59 años murió tras caer por un precipicio mientras realizaba una caminata hacia una cueva donde iba a practicar rápel en el estado de Río de Janeiro, Brasil .

La víctima fue identificada como Rosemary da Silva Garcia , quien participaba de una excursión junto a otras 14 personas en la zona conocida como Grutas do Spar , en Río de Janeiro. Según relatos de testigos recogidos por O Globo, el accidente ocurrió cuando el grupo se dirigía hacia el punto de anclaje desde el que comenzaría la actividad.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la policía, Rosemary se encontraba cerca del borde de una pendiente pronunciada y se detuvo para aplicarse repelente debido a la gran cantidad de mosquitos presentes en el lugar.

Corte Suprema de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro a 4 años de prisión por hacer lobby en EEUU a favor de su padre

Mundial 2026: Neymar volvió a entrenar a la par de sus compañeros e ilusiona a Brasil con su regreso

En ese momento, al levantar una de sus piernas, perdió estabilidad y el pie con el que se sostenía resbaló sobre el terreno, lo que provocó que cayera desde una altura de casi 30 metros .

Intentaron ayudarla, pero no pudieron evitar la caída

Un hombre que se encontraba junto a la mujer declaró que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Según su relato, el instructor que acompañaba al grupo intentó sujetarla del brazo para impedir la caída e incluso estuvo a punto de precipitarse junto a ella, aunque logró salvarse al aferrarse a una raíz.

Las características del terreno, compuesto por piedras y grava suelta, dificultaron cualquier maniobra de rescate inmediata. El testigo afirmó además que únicamente alcanzó a escuchar el impacto del cuerpo de la víctima contra el suelo y señaló que no hubo tiempo suficiente para que el resto de los integrantes del grupo actuara sin exponerse también a caer.

Llevaba casco y otros elementos de seguridad

Según el informe presentado por el instructor a la Policía Militar que acudió al lugar, la mujer contaba con equipamiento de seguridad para realizar la actividad, incluidos casco y guantes. Sin embargo, el accidente ocurrió antes de que comenzara el descenso de rápel.

Equipos de bomberos retiraron posteriormente el cuerpo y lo trasladaron al Instituto Médico Forense de São Gonçalo.

La Policía Civil informó que la comisaría de Maricá quedó a cargo de la investigación y trabaja para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Un sitio turístico con riesgos y sin señalización adecuada

Las Grutas do Spar atraen a decenas de visitantes interesados en la naturaleza y los deportes extremos, pero el lugar presenta riesgos para quienes lo recorren.

Según instructores y guías turísticos citados por O Globo, el sitio está ubicado en una propiedad privada, carece de señalización adecuada y algunas zonas presentan riesgo de derrumbe y atrapamiento subterráneo debido a antiguas excavaciones.

El acceso al lugar se realiza por un sendero pago. Según la información difundida, la entrada cuesta R$ 120 para turistas y R$ 60 para residentes de Maricá.

Para llegar, los visitantes deben tomar la carretera Amaral Peixoto en dirección a Niterói, seguir hasta la capilla de São João Batista, en el barrio de Spar, y desde allí iniciar la caminata hacia las cuevas.

Las Grutas do Spar están ubicadas en una antigua zona minera que dejó de operar hace aproximadamente 50 años, donde se extraían minerales como feldespato y mica.

Las cuevas se formaron a partir de esas excavaciones y hoy están rodeadas por vegetación de Mata Atlántica. Dentro de una de ellas hay un lago natural alimentado por agua de lluvia.

O Globo

El predio se transformó con el paso del tiempo en un atractivo turístico para aficionados al rápel. La cueva utilizada para esa práctica tiene unos 40 metros de altura.

La Intendencia de Maricá señaló que el sitio es de propiedad privada y se encuentra dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá. Por ese motivo, sostuvo que no es responsable de autorizar, supervisar o prohibir las actividades de rápel que se realizan allí.