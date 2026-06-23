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Evacuaron de un buque a un ciudadano ruso de 67 años con "síntomas de malaria aguda"

El sexagenario se encontraba en un buque con bandera de Liberia cuyo "último puerto" había sido en Nigeria

23 de junio de 2026 10:26 hs
La malaria o paludismo está causada por un parásito que se transmite por la picadura de un mosquito infectado.
La malaria o paludismo está causada por un parásito que se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Getty Images

En las últimas horas la Armada Nacional evacuó a un ciudadano ruso de 67 años que padecía en altamar un cuadro de fiebre y síntomas de malaria.

"Se trata de un paciente con síntomas de malaria aguda, por lo cual el médico de la flota decidió que lo más recomendable era la evacuación de forma inmediata", explicó el jefe de Aviación Naval, Nicolás Sanguinetti, en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

El sexagenario se encontraba en un buque con bandera de Liberia cuyo "último puerto" había sido en Nigeria.

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"Estaba a unas 110 millas de la costa, unos 200 kilómetros de la costa", explicó Sanguinetti sobre la embarcación.

El rescate, según informó el consignado medio, se produjo sobre las 13:00 horas. Tras esto, el hombre fue derivado al sanatorio Mautone de Maldonado, donde es actualmente atendido.

"Si bien fue una extracción dificultosa por el viento cruzado, finalmente fue una evacuación rápida, exitosa, con gran pericia de toda la tripulación", destacó el médico aeronaval Christian Pérez de cara a los medios.

La malaria es una enfermedad potencialmente mortal provocada por hasta cuatro especies diferentes de parásitos Plasmodium: P. falciparum, P. malariae, P. ovale y P. vivax.

Los síntomas están asociados inicialmente a problemas con una temperatura corporal alta, escalofríos y dolores de cabeza que generalmente aparecen entre los 10 y 15 días después de la picadura del mosquito infectado.

Los síntomas pueden ser leves o difíciles de reconocer como los de malaria, pero si no se tratan dentro de las 24 horas, la malaria por P. falciparum puede transformarse en una enfermedad grave, que frecuentemente conduce a la muerte. Pese a su letalidad, es un padecimiento curable.

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