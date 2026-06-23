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Accidente fatal en El Pinar: un joven de 27 años murió tras chocar contra un auto en moto de alta cilindrada

El conductor de la moto falleció en el lugar del impacto como consecuencia de las lesiones sufridas

23 de junio de 2026 10:21 hs
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Un joven de 27 años, que viajaba en una moto de alta cilindrada, murió este martes luego de protagonizar un siniestro de tránsito contra un auto en El Pinar, departamento de Canelones.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en la intersección de Avenida Central y la Rambla, donde por causas que aún son investigadas colisionaron un auto y una motocicleta de alta cilindrada.

Al lugar concurrió personal de la Seccional 27 de El Pinar, que constató que el conductor de la moto había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas durante el impacto.

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De acuerdo con la información policial, el automóvil era conducido por un hombre de 39 años, quien no logró evitar la colisión con la motocicleta.

El conductor del vehículo resultó con politraumatismos leves y fue trasladado a un centro asistencial para su atención. Posteriormente recibió el alta médica.

En la escena trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de la Seccional 27, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Departamental de 3° Turno de Ciudad de la Costa.

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